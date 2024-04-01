解決羅東夜市周邊道路壅塞 宜縣府啟動車輛分流

羅東夜市是宜蘭縣知名景點，假日常湧入大量旅客，觀光人潮相當多。（資料照）

2024/04/01 16:32

〔記者游明金／宜蘭報導〕羅東夜市每逢假日湧入大量車潮，周邊道路經常塞車，停車空間也是問題。不過，宜蘭縣政府統計，夜市周邊目前有1239席汽車停車位，足以滿足停車需求。但因遊客都習慣在夜市最近地點停車，造成周邊道路嚴重壅塞；縣府決定協調警方啟動車輛分流，疏散到外圍停車場停放，盼解決塞車問題。

羅東夜市是宜蘭縣知名景點，假日觀光人潮相當多；縣府查閱高公局交通量資料，國5下羅東匝道車流量，週六平均有1萬6777車次，週日也有1萬1803車次，夜市周邊擠滿車潮，市區交通常動彈不得，引起民怨。

縣府調查羅東夜市周邊停車供需，以羅東鎮公正路以南、中山路以北、忠孝路以東、中正路以西為範圍，目前可供汽車停車有1239個車位，平日停車需求約728輛次、假日則為973輛次，縣府認為停車供給尚可滿足停車需求。

縣府指出，因駕駛人習慣停在距離目的地最近的停車場，造成羅東夜市前方的羅東立體停車場、公所前廣場停車場滿席時，車輛聚集在興東路、民生路、中興路及民權路等待入場，影響周邊交通順暢。

縣府交通處認為，這種情況必須啟動車輛分流，將與警察局合作設置管制點，將車輛疏導至臨近的公正國小地下室停車場、嘟嘟房羅東民權站、民生市場停車場等，不要讓所有車輛都開往夜市前、公所前的停車場，縣府將加強停車引導，同時也呼籲遊客改變停車習慣，多走一點路，就會減少一些塞車。

交通處表示，民眾可於出發前，透過宜蘭即時交通資訊網查詢停車資訊，可得知各停車場剩餘停車位數，讓駕駛了解目的地周邊停車訊息，選擇相對便利的停車場，縣府也會在周邊重要路口，設置停車引導資訊看板與導引指標，盼能作好分流，將車輛引導至夜市外圍停車。

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