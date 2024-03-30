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首頁　>　宜蘭縣

宜蘭員山議員補選藍萬義競總成立 何博文站台力挺

藍萬義競總成立，中央黨部副秘書長何博文（左）代表黨主席賴清德前來站台力挺。（民進黨提供）

藍萬義競總成立，中央黨部副秘書長何博文（左）代表黨主席賴清德前來站台力挺。（民進黨提供）

2024/03/30 17:21

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉縣議員補選，民進黨籍藍萬義以無黨籍參選，獲得民進黨全力支持，今天競選總部成立，中央黨部副祕書長何博文等人親自到場輔選，希望團結宜蘭、守護員山，要讓藍萬義高票當選，延續民主香火。

員山有兩席議員，原是民進黨的陳俊宇與國民黨黃浴沂；陳俊宇當選立委辭去議員職務，必須辦理補選，4月13日投票。

民進黨在協調補選人選時，因黨內意見不一，縣黨部決定開放參選，不做政黨推薦，但綠營最後僅有前鄉代藍萬義，以無黨籍登記參選；民進黨展開整合後，決定全力輔選。

藍萬義競選總部今天成立，包括何博文、前縣長劉守成、立委陳俊宇、冬山鄉長林峻輔、蘇澳鎮長李明哲、民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌，以及縣議員謝燦輝、林麗、呂惠卿、謝正信等人均親自到場表達支持。

何博文說，黨主席賴清德因520交接行程滿檔，但仍掛心藍萬義選情，指派他站台力挺，藍萬義過去16年擔任代表深耕基層，為民服務爭取建設，得到大家的肯定，陳俊宇留下的議員缺額，一定要是能和陳俊宇配合的議員當選，才能合作無間，擴大爭取地方的建設。

陳俊宇指出，過去任職代表時，曾與藍萬義共事過，彼此都有很高的民主使命感，對鄉親的要求更是積極回應，鄉代會主席許芳明因病辭世，希望鄉親用選票完成主席的遺願，讓藍萬義進入議會。

藍萬義說，他深耕基層16年，服務不分黨派，是所有候選人經驗最豐富的，未來進入議會，將持續監督童玩公園、大湖風景區等相關建設進度，並配合陳俊宇立委共同為員山鄉打拚。

藍萬義競選總部今天成立，獲得民進黨全力支持。（民進黨提供）

藍萬義競選總部今天成立，獲得民進黨全力支持。（民進黨提供）

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