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宜縣山老鼠事跡敗露棄車逃亡 警追回3百餘公斤扁柏及紅檜

宜縣田古爾溪發生山老鼠事跡敗露後棄車逃亡，警追回價值不菲的扁柏及紅檜貴重木。（圖由保七總隊提供）

宜縣田古爾溪發生山老鼠事跡敗露後棄車逃亡，警追回價值不菲的扁柏及紅檜貴重木。（圖由保七總隊提供）

2024/01/29 14:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣62歲賴姓男子，涉嫌駕車到大同鄉國有林班地內的田古爾溪流域竊取318公斤重的扁柏、紅檜等貴重漂流木，行跡敗露後拔腿狂奔棄車逃逸，警方以車追人查出賴男身分，經過訊問調查，今天依違反森林法函送宜蘭地檢署偵辦。

田古爾溪傳出有山老鼠出沒，林業保育署宜蘭分署護管員上個月中旬到場巡視，發現溪床停放一輛白色吉普車，後車廂、副駕上放置貴重漂流木，使用黑網覆蓋，車旁有鐵橇、鏈鋸之類犯案工具，突然間聽到附近草叢有人聲，執勤護管員大喊「誰在裡面」？驚見一名男子從草叢中竄出後快步逃離。

保七總隊第四大隊獲報後派員前往田古爾溪巡查，查扣涉案的吉普車、犯案工具，現場遺留的貴重木，包括扁柏、紅檜各4塊，總重318公斤，均為漂流木，價值數十萬元，警方根據車牌啟動調查，車主指稱，事發當時吉普車借給賴姓友人，辦案人員循線通知他到案說明。

賴男警訊時供稱，因收入微薄，便獨自開車到田古爾溪撿拾漂流木賺外快，警方認定他違反森林法第50、52條規定，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上2000萬元以下罰金，呼籲各界不要以身試法。

吉普車副駕上放置貴重漂流木，使用黑網覆蓋。（圖由保七總隊提供）

吉普車副駕上放置貴重漂流木，使用黑網覆蓋。（圖由保七總隊提供）

嫌犯作案用的白色吉普車遺留現場，警方根據車牌以車追人，查出身分後函送法辦。（圖由保七總隊提供）

嫌犯作案用的白色吉普車遺留現場，警方根據車牌以車追人，查出身分後函送法辦。（圖由保七總隊提供）

保七總隊派員前往案發處的田古爾溪巡查。（圖由保七總隊提供）

保七總隊派員前往案發處的田古爾溪巡查。（圖由保七總隊提供）

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