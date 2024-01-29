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2月將大爆發！宜蘭縣員山鄉燈篙林道 櫻花逐漸綻放

賞櫻了！宜蘭縣員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，預計2月將大爆發。（記者游明金攝）

賞櫻了！宜蘭縣員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，預計2月將大爆發。（記者游明金攝）

2024/01/29 10:20

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣知名賞櫻步道員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，肖楠步道的河津櫻花期較往年早，整片粉紅爬上枝頭，美不勝收。宜蘭縣燈篙林道促進會表示，燈篙林道種植了4、5種櫻花品種，最近盛開的是河津櫻，接下來山櫻會接棒，前陣子天氣冷，櫻花都已含苞待放，等這幾天回暖，林道櫻花就會盛開，花期可持續到3月。

燈篙林道種植的櫻花品種相當多，有河津櫻、山櫻（寒櫻）、香水櫻、富士櫻與墨染等；最近盛開的是肖楠步道與促進會河道兩岸的河津櫻，粉紅花朵綻放。促進會表示，河津櫻花期原本應該在1月底，今年開得比較早，大約盛開2週了，整片粉紅真的很美，但接下來會慢慢謝掉。

不過，不要擔心，協會總幹事林建成說，燈篙林道的山櫻也開始開了，而且是數量最多、是最主要的種植部隊，在林道約3公里處望林找龜附近的山櫻已開了約3成，前幾天天氣冷，多數櫻花含苞待放，未來這幾天若回暖，只要天氣超過18度，開花速度就會加快，兩排山櫻會美不勝收。此外，林道0.4到0.7公里處的山櫻，預計2月5日至15日盛開，敬請期待。

協會表示，林道還有吉野櫻會在3月初開花，在孔雀屋附近的墨染，花瓣很漂亮，會在3月中旬綻放，3月底還有兩排富士櫻，這段時間到燈篙林道健走，處處都可以賞花。

宜蘭縣燈篙林道促進會總幹事林建成指出，林道是開放的不會收費，也不會管制車輛，它本來就是產業道路，況且有些小孩、老人腳力不好，無法走上山，希望藉由開車賞櫻，但必須慢慢開，注意禮讓與安全，他並呼籲山友加入宜蘭縣燈篙林道促進會的臉書社團，每天都有山友提供花況變化，可以作為上山賞花資訊與參考。

賞櫻了！宜蘭縣員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，預計2月將大爆發。（記者游明金攝）

賞櫻了！宜蘭縣員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，預計2月將大爆發。（記者游明金攝）

賞櫻了！宜蘭縣員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，預計2月將大爆發。（記者游明金攝）

賞櫻了！宜蘭縣員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，預計2月將大爆發。（記者游明金攝）

賞櫻了！宜蘭縣員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，預計2月將大爆發。（記者游明金攝）

賞櫻了！宜蘭縣員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，預計2月將大爆發。（記者游明金攝）

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