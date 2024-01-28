為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　宜蘭縣

防治結核病詐取1769萬超商禮券 宜縣衛生局臨時人員判囚6年

宜縣衛生局臨時人員游志僥填寫不實請購單，詐得1769萬元禮券，被判處有期徒刑6年，褫奪公權3年。圖為宜縣衛生局。（記者江志雄攝）

宜縣衛生局臨時人員游志僥填寫不實請購單，詐得1769萬元禮券，被判處有期徒刑6年，褫奪公權3年。圖為宜縣衛生局。（記者江志雄攝）

2024/01/28 23:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府衛生局30多歲臨時人員游志僥，因沉迷線上博弈網站賭博，且投資比特幣失利，利用職務之便填寫不實請購單採購禮券，詐得1769萬元後上網打折變賣償債。宜蘭地方法院審結，處有期徒刑6年，褫奪公權3年，並沒收犯罪所得。

游志僥2015年6月起任職於宜縣衛生局，負責結核病防治，透過發放超商禮券鼓勵病患接受治療，由於需款孔急，見衛生局共契平台購買超商禮券有折數優惠，且交貨日與付款日有時間差，認為有利可圖而心生歹念。

判決指出，2022年2月到9月，游志僥以時程緊急、請購單簽陳後補為由，陸續送出32次不實請購單，取得採購帳號、密碼及憑證後自行登入共契平台向，統一、全家、萊爾富等三家超商下訂。

游男詐得禮券，用86折到92折上臉書販售變現，再用個人銀行帳戶轉帳給3家超商，後來財務吃緊無力匯款，全家2022年九月底發函通知衛生局付款，他察覺東窗事發，10月初向廉政署自首，衛生局12月召開考績會開除，去年8月被檢方起訴。

游男否認利用職務機會詐取財物，辯稱只是借用，沒有要詐欺，但不被採信。經查，游男犯罪所得1769萬元，還有1109萬元尚未返還，合議庭法官認定他犯本刑7年以上的利用職務上機會詐取財物罪，因自首減輕其刑，處有期徒刑6年，褫奪公權3年，尚未返還犯罪所得，將沒收或追徵其價額。

宜縣衛生局28日回應，案發後已開除游男，懲處相關主管，同步改善採購流程，改採多層稽核，搭配不定期抽查杜絕弊端。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
囂張！ 辯「白沙屯媽祖」上手指揮 車手1個月狂領500萬
2024/01/28 14:13

囂張！ 辯「白沙屯媽祖」上手指揮 車手1個月狂領500萬
誤入「飆股」群組險遭騙80萬 警方請被害人將計就計逮2車手
2024/01/28 12:27

誤入「飆股」群組險遭騙80萬 警方請被害人將計就計逮2車手

市政角地＋惠文學區 「雲頂」打造輕奢生活感
男子到當舖抵押土地借290萬 警順利逮16歲車手
2024/01/28 09:37

男子到當舖抵押土地借290萬 警順利逮16歲車手
假外甥借錢 婦險被騙百萬 警call媳婦阻詐
2024/01/28 08:29

假外甥借錢 婦險被騙百萬 警call媳婦阻詐

新年送元本山 5大系列滿足每個人味蕾
誤信LINE投資群組老梗 金牌女保險員遭詐2884萬
2024/01/27 19:07

誤信LINE投資群組老梗 金牌女保險員遭詐2884萬
宜蘭縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播