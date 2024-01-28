防治結核病詐取1769萬超商禮券 宜縣衛生局臨時人員判囚6年

宜縣衛生局臨時人員游志僥填寫不實請購單，詐得1769萬元禮券，被判處有期徒刑6年，褫奪公權3年。圖為宜縣衛生局。（記者江志雄攝）

2024/01/28 23:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府衛生局30多歲臨時人員游志僥，因沉迷線上博弈網站賭博，且投資比特幣失利，利用職務之便填寫不實請購單採購禮券，詐得1769萬元後上網打折變賣償債。宜蘭地方法院審結，處有期徒刑6年，褫奪公權3年，並沒收犯罪所得。

游志僥2015年6月起任職於宜縣衛生局，負責結核病防治，透過發放超商禮券鼓勵病患接受治療，由於需款孔急，見衛生局共契平台購買超商禮券有折數優惠，且交貨日與付款日有時間差，認為有利可圖而心生歹念。

判決指出，2022年2月到9月，游志僥以時程緊急、請購單簽陳後補為由，陸續送出32次不實請購單，取得採購帳號、密碼及憑證後自行登入共契平台向，統一、全家、萊爾富等三家超商下訂。

游男詐得禮券，用86折到92折上臉書販售變現，再用個人銀行帳戶轉帳給3家超商，後來財務吃緊無力匯款，全家2022年九月底發函通知衛生局付款，他察覺東窗事發，10月初向廉政署自首，衛生局12月召開考績會開除，去年8月被檢方起訴。

游男否認利用職務機會詐取財物，辯稱只是借用，沒有要詐欺，但不被採信。經查，游男犯罪所得1769萬元，還有1109萬元尚未返還，合議庭法官認定他犯本刑7年以上的利用職務上機會詐取財物罪，因自首減輕其刑，處有期徒刑6年，褫奪公權3年，尚未返還犯罪所得，將沒收或追徵其價額。

宜縣衛生局28日回應，案發後已開除游男，懲處相關主管，同步改善採購流程，改採多層稽核，搭配不定期抽查杜絕弊端。

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