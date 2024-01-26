羅東年貨市集採購自備環保袋 摸彩抽萬元除濕機

羅東鎮民生市場年貨市集開幕。（羅東鎮公所提供）

2024/01/26 16:42

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮年貨市集陸續開幕，民眾即日起自備環保袋，到民生和開元市場購物，就能兌換摸彩券，參加抽獎活動，每天可兌換一次，2月5日截止，2月6日鎮公所臉書直播開獎，最大獎是市價1萬餘元的「萬元除濕機」。

羅東鎮民生、開元兩大傳統市場陸續搭棚架擺賣年貨。民生年貨市集昨天開幕，有南北貨、乾貨零嘴、滷味小吃等，賣到2月24日；開元年貨市集主要販售蔬菜、水果等，2月1日擺到9日。

羅東鎮公所昨天在民生市場廣場舉辦市場年貨市集開幕活動，羅東鎮長吳秋齡說，為倡議環保減塑，民眾即日起到2月5日，自備環保袋或菜籃車，到民生和開元市場購物，就能兌換摸彩券，每人每天限換1次，歡迎鄉親天天來買菜。

民生市場的摸彩券兌換處在1樓中間入口，開元市場則設於市場大門入口（停車場收費亭對面），時間是上午8點到11點，每天兩處共限量150張，換完為止。

鎮公所表示，2月6日上午會在公所FB直播抽獎，下午於公所官網公布中獎名單，並依所留電話通知領取，請中獎人於2月29日前領獎，逾期不保留。獎項包含市價逾萬元的除濕機、市價2000元的山珍海味年菜組合、市場購物金等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法