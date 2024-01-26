宜蘭公立附幼廚工薪資低 教師工會連署爭取調薪、設晉薪制度

宜蘭縣教師職業工會連署提升廚工薪資待遇。（記者蔡昀容攝）

2024/01/26 17:22

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣公立附設幼兒園廚工起薪低、無晉薪機制，因此流動率高，成為幼兒飲食的隱憂，宜蘭縣教師職業工會發起連署，盼參考其他縣市，調薪並設晉薪制度，獲1170人支持。縣府教育處認為，各縣市財政等級不同，薪資待遇自然不一，會向中央反映，盼全國統一。

宜蘭縣有49所公立附幼、62名廚工，具備丙級中餐烹調士證照，每月薪資2萬8000元，無證照則依基本薪資月領2萬7470元。廚工雖有考核，但僅用於續聘參考，不會因表現優異而加薪。

教師工會指出3大問題。第一，宜縣廚工起薪不如人，以新竹市為例，起薪3萬2768元，比宜蘭高出4768元；第二，宜縣未設晉薪制度，新竹市未具丙級證照者，起薪也依基本工資算，卻能透過考核表現晉薪。

第三，宜縣調薪未跟進，今年軍公教調薪4％，基本工資調升4.05％，宜縣丙級廚工薪水卻維持去年水準2萬8000元，反觀無證照者，卻能隨基本工資調升薪資，從原本的2萬6400元，升至2萬7470元，無照者與有照者之間，差距縮減至530元，基本工資若再調升，雙方恐打平，專業證照不被重視。

教師工會主張，建立晉薪考核制度，提供階梯薪酬，激勵廚工工作熱情，增加留任意願，應比照非營利幼兒園契約，以起薪3萬2448元進用丙級廚工，或至少要與基本工資漲幅連動，跟著調升4.05％，即2萬9134元；工會發起連署，獲1170人支持。

縣府教育處說，依據教育部制定的辦法，廚工月薪不得低於最低工資，即2萬7470元，宜蘭符合規定。至於宜縣能否調薪，制定晉薪制度？教育處表示，各縣市財政等級不同，宜蘭較困難，不過原先國小附幼廚工月薪，是2萬6400元，去年8月1日起，調至2萬8000元，加薪幅度6％。

教育處認為，全國廚工待遇應標準一致，會持續反映，建議中央統一訂定廚工薪資待遇及晉薪機制，讓各地依循；至於外界擔心無照與有照者待遇差異小，教育處也鼓勵廚工考取證照，不會讓兩者待遇一致。

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