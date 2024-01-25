宜蘭南澳沿海水域遊憩活動解禁 將不分項目全年開放

宜蘭縣南澳水域原先全年禁止衝浪、游泳和水上腳踏車，經玩家下水抗議（見圖），表達解禁訴求，縣府25日召開會議，決議全年開放水域遊憩活動。圖為12月9日玩家下水衝浪，表達親水權訴求。（資料照）

2024/01/25 14:44

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳地區沿海（烏石鼻至和平溪口）全年禁止衝浪等活動，去年12月南澳神秘沙灘衝浪客被檢舉盤查，引發「敬海取代禁海#Ocean Should Be Everyones」浪潮，5000多人網路聲援、多名玩家下水衝浪，呼籲解禁。縣府今（25）日召開會議決議，南澳地區沿海全年全面開放水域遊憩活動，45天內將正式公告。

南澳神秘沙灘2018年發生沙灘車遊客遭長浪捲走溺死意外，一度公告全面禁止水域遊憩活動，後來縣府工商旅遊處委託成功大學，評估南澳水域遊憩活動是否合宜，2021年修正公告，每年4至9月可從事中、低風險活動，例如獨木舟、SUP等，另考量南澳為陡降型海岸，因此高風險活動游泳、衝浪及水上腳踏車，全年禁止。

被檢舉盤查的衝浪客「阿瑪」，將事情經過PO網，引發5000多名網友響應，發限時動態「敬海取代禁海#Ocean Should Be Everyones」，呼籲政府解除水域活動限制；12月9日，150人到南澳溪北岸沙灘抗議，部分人下水衝浪，表達親水權的訴求。

工旅處表示，2021年屬於第1階段開放程序，因應水域遊憩玩家們的建議，今天召開會議，邀請相關的中央、地方政府單位、地區公協會、水域遊憩活動公協會等民間團體共同討論，啟動第2階段開放程序。

會議決議，南澳地區沿海水域遊憩活動全年度解禁，也就是不分時節，都能從事各項水域遊憩活動，工旅處將於45天內，完成開放公告，同時於現場標示活動風險、相關警示及配合保育等事項，工旅處也會持續宣導，讓民眾了解水域遊憩活動風險，注意自身安全。

工旅處提醒，在正式公告前，要在南澳地區沿海從事遊憩活動，仍須遵守現行公告，違者將依發展觀光條例第60條規定，處1萬元以上5萬元以下罰鍰，具營利性質者，處5萬元以上20萬元以下罰鍰。

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