大選延長賽！陳俊宇轉戰立委 宜蘭員山鄉議員補選準備開打

宜蘭縣新科立委陳俊宇是民進黨現任員山鄉議員，2月就職後，議員遺缺須辦理補選。（資料照）

2024/01/24 23:47

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣新科立委陳俊宇是民進黨現任員山鄉議員，2月就職後，議員遺缺須辦理補選，地方不少人躍躍欲試，開始試探民意，不過國民黨、民進黨、民眾黨縣黨部說，目前尚未確定人選。

宜蘭縣有34席議員，員山鄉占兩席；從1998年第14屆議員選舉以來，就是藍綠各占1席。國民黨黃浴沂連任至今，已是7連霸資深議員；民進黨陳俊宇則在2014年第18屆議員，連任3屆至今。

這次區域立委選舉由陳俊宇當選，他拿下10萬7308張票、41.99％投票率，打敗5名競爭者，預計2月1日到立法院宣誓就職，同時結束議員職務。根據地方制度法第81條，縣議員去職後，其所遺任期超過2年，且其同一選區缺額達2分之1以上，應辦理補選。

陳俊宇就任立委後，員山選區符合補選情況，依照公職人員選舉罷免法第70條，必須在事實發生之日（即2月1日）起3個月內完成補選投票。

地方傳出可能參選議員的人選，包括現任員山鄉民代表民進黨高明芳、李筱婷，還有無黨籍楊金旺等人，都有支持者勸進的聲音，也有非鄉民代表的人士，躍躍欲試。無黨籍副主席林子凱則在臉書發文說，他沒有參選意願。

國民黨縣黨部主委張建榮說，距離補選啟動還有一段時間，黨內目前尚未開會討論。民眾黨縣黨部主委李偉華說，尚未在員山推過候選人，目前正在評估，不過已有人來接洽，希望入黨代表參選，但也不排除和優秀人才合作，讓人才以無黨籍身分參選。

陳俊宇現為民進黨縣黨部主委，他說，會徵詢地方意見，並與前輩研議，什麼樣的人選較為合適；這一席對民進黨和員山鄉的民主而言，是不可或缺的一席，將匯集力量，爭取民眾支持，延續民進黨在員山的服務精神。陳俊宇也說，上任立委後，他會積極配合地方，共創員山鄉更好的未來。

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