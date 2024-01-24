年菜必備！宜蘭壯圍白蒜甜嫩盛產 1/27白蒜節開放採收體驗

壯圍鄉農會24日舉辦白蒜節宣傳活動，宜蘭縣長林姿妙（左）和壯圍鄉農會總幹事陳玉華（右）穿上圍裙，將白蒜下鍋，大火快炒。（記者蔡昀容攝）

2024/01/24 17:48

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉出產的白蒜，蒜徑粗、蒜白長且口感甜嫩，頗受市場喜愛，作為年菜必備用料，批發價格來到每公斤80至100元。壯圍鄉農會27日將舉行白蒜節，總幹事陳玉華表示，經過農藥檢驗認證的優質白蒜，可以放心切片生吃。

壯圍鄉位置臨海，日夜溫差大，加上蘭陽溪畔砂地排水良好，種出來的白蒜，蒜白長、蒜徑粗、蒜葉肥厚，纖維細緻，爽口好吃，香氣十足，在市場熱銷一甲子。

壯圍白蒜種植面積約30公頃，產量約553公噸，每年9月開始種植，110天至120天後收成；今年天氣穩定，雨量適當，品質比以往更佳，農民陸續採收。

縣府農業處今（24日）前往台北果菜市場，了解宜蘭農產品銷售情況，壯圍白蒜品質佳，分級也做得好，且趕上年節需求，批發價來到每公斤約80至100元，優於其他白蒜。

壯圍鄉農會將在27日於新南鎮安宮舉辦白蒜節，今舉辦宣傳活動，縣長林姿妙和壯圍鄉農會總幹事陳玉華穿上圍裙，分別熱炒「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」兩道料理，香氣四溢，現場賓客口水直流。

陳玉華表示，宜蘭特產鴨賞，若缺蒜苗就少一味，還有年節常見的烏魚子、膽肝、香腸，也少不了蒜苗切片；經農會銷售的白蒜，經過農藥殘留快篩，讓消費者能安心生切上桌。

林姿妙說，壯圍白蒜是蒜中極品，國內知名飯店餐廳也指定使用，年節圍爐，歡迎大家購買壯圍白蒜，支持辛苦農民。

白蒜節活動豐富，有採蒜體驗、猜蒜重量大賽、有獎徵答、舞蹈及音樂表演，現場提供白蒜風味餐，讓民眾免費享用，共6道料理，蒜香絲絨米粉、蒜苗珍珠丸湯、蒜緹金絲炒蛋、蒜韻煙燻臘肉、秘製蒜滷豬蹄、白蒜燴野菌菇；採蒜體驗網路報名已截止，現場將再開放100個名額報名，活動詳情或訂購白蒜，請洽農會推廣部03-9385001#35。

蒜苗是年菜必備用料，例如生切白蒜配膽肝、蒜香絲絨鴨賞等。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣壯圍鄉農會昨舉辦白蒜節宣傳活動，現場示範白蒜料理。（記者蔡昀容攝）

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