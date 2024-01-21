受不了家人爭吵！宜蘭女躲7米高遮雨棚 獲救

宜蘭市女子坐在自家2樓外牆遮雨棚搖搖欲墜，救援人員上前溝通（紅圈處），另有多人在旁待命。（圖由宜縣消防局提供）

2024/01/21 18:12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市一棟透天厝今天傳出27歲賴姓女子，因家人爭吵讓她感到害怕，躲在離地約7公尺高的2樓外牆上方遮雨棚，消防局救援人員從3樓窗戶架梯，爬到2樓遮雨棚，與賴女耐心溝通半小時解開她的心結，順利帶回屋內化解危機。

宜縣消防局上午10點53分接獲報案，指宜蘭市一棟透天厝有名女子躲在2樓外牆上方遮雨棚，看起來情緒不穩，稍有不慎可能墜落地面發生危險，宜蘭消防分隊隨即派員救援。

救援人員抵達現場兵分多路，一組人上樓後從3樓窗戶爬到2樓外牆遮雨棚，與女子接觸，另一組人在隔壁民宅3樓待命，其他人在一樓地面鋪上氣墊以防萬一，負責跟女子接觸的消防員，歷經半小時溝通，解開對方心結，把她帶回屋內，讓眾人鬆了一口氣。

據了解，這名賴姓女子因家人爭執，造成情緒不佳，從3樓窗口跑到2樓外牆上方遮雨棚躲藏，賴女獲救後由救護車送醫檢查；宜縣消防局表示，救援人員發揮專業技能搭配高空救援器材，成功完成救緩任務，呼籲大家面臨困境，若有需要請尋求醫療協助珍惜寶貴性命。

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救援人員化解女子心結後，把他帶回3樓屋內化解危機。（圖由宜縣消防局提供）

女子躲在2樓外牆上方遮雨棚的位置，離地約7公尺。（圖由宜縣消防局提供）

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