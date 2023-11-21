宜蘭縣7名「跑攤駐區專員」誰在管？ 縣府主管靜默沒人答

宜蘭縣長林姿妙21日出席縣議會縣長總質詢。（記者蔡昀容攝）

2023/11/21 20:43

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府專員許智信涉詐逾億元收押禁見。議員陳文昌、呂惠卿、陳俊宇今（21日）縣長總質詢質疑，像許智信替縣長林姿妙跑攤的駐區專員，府內就有7人，還不用打卡，到底誰在管理？林姿妙與一級主管一陣靜默。議員抨擊，沒人管難怪會出事，林姿妙說，許是個人行為，要自行負責，靜候檢調調查。

議員呂惠卿質詢，這樣的跑攤人員，到底有多少是縣府編制人員？薪水哪裡來？人事處長張書豪回應，民政處有7名駐區專員，包括公共造產基金支應6人，殯葬管理所臨時人員1人。議員陳文昌問，駐區專員的工作內容是什麼？張書豪說，是協助縣府做基層服務。

陳文昌質疑，公共造產的工作是顧砂石、土方，有任務在身，怎會替縣長做基層服務？嚴格來說，不是圖利就是酬庸，是假公濟私。縣長林姿妙稱，前任縣長的做法，跟現在都一樣。

陳文昌反駁，以前是秘書、主管進行原本工作之餘，自行調解時間，去地方了解狀況，並非像現在這樣，直接用公共造產基金去聘用人員，做基層服務，還不用刷上班卡，這些駐區專員由誰管理？

民政處長張謙祥說，按過去的往例，都是「用人的單位」在管理，這批專員非民政處所管；張書豪說，是用人單位自行管理；被點名的秘書處長曾成陽，示意不是他管的。陳文昌追問，那是哪個單位在用人？議會鴉雀無聲，沒有人回應。

呂惠卿問，還有2名幫忙跑攤的，沒有在民政處名單上，他們的薪水誰支付？林姿妙答，「宜蘭縣政府所有員工都是為民服務，大家都在服務，都一樣。」呂惠卿追問，但這兩人沒在縣府名單上，他們的捻香行程誰排的？無人回應。

呂惠卿說，許智信過去在羅東就有金錢爭議，為什麼林姿妙知道後，要把他調到宜蘭駐區？林姿妙回應，「一切都依法」、「工作做好，一切都依法」。陳文昌質疑，許智信是代表林姿妙的駐區，林有沒去了解違什麼法、誰被騙多少錢？有沒有要跟受害者說聲「歹勢」？林姿妙說，「這是他個人的行為啊」、「如果有違法，就依照法令來懲處」、「司法已經在調查」、「（許）自己該負的責任要負」。

陳文昌認為，請臨時人員、佐理員等擔任駐區，代表縣長出席活動，怪怪的，他們不用打卡，在外面趴趴走，沒有既定的工作內容，跟其他人比起來，勞逸不均，難怪會出事，批「混亂體制」；過去對此是有要求和紀律，人員也有原本工作內容在身，要求縣府檢討，現在沒人管，反對縣長是傷害。

議員陳俊宇說，許智信代表縣長出席活動，在現場永遠坐第一位，如今出事，縣府卻推得一乾二淨，這是不對的，民眾因許智信是縣長專員，才被其所騙，卻與縣府苦無對口，請縣府落實人員管理。

宜蘭縣議員陳文昌質疑，駐區專員無人管。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣議員呂惠卿質疑，宜蘭縣長林姿妙的駐區專員，竟無人管理？（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣議員陳俊宇。（記者蔡昀容攝）

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