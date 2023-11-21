民眾黨陳琬惠登記參選宜蘭立委 黃國昌：捍衛陳青天精神

前立委黃國昌（右）陪同民眾黨不分區立委陳琬惠（左），登記參選宜蘭區域立委。（記者蔡昀容攝）

2023/11/21 16:53

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕繼民進黨陳俊宇、國民黨黃琤婷登記參選宜蘭區域立委，民眾黨立法委員陳琬惠今（21日）在前立委黃國昌、縣黨部主委李偉華陪同下，前往宜蘭縣選委會登記。陳琬惠主張具備國會經驗，黃國昌則讚她不畏權貴，勇於揭弊，懇請鄉親把陳琬惠留在立法院，捍衛陳定南的精神。

陳琬惠說，擔任不分區立委11個月以來，發現宜蘭建設有待加強，她也成功爭取宜蘭市第11號道路經費、校園通學廊道改善；陳琬惠指出，若順利留在國會，將推動交通、教育、育幼長照、青創與「南港東移」等5大政見。

對於南港東移，陳琬惠說，未來10年，中央有很多交通建設，但宜蘭經濟發展也要同時規劃，她問柯文哲，南港軟體園區概念能否移到宜蘭，高鐵接下來也要延伸宜蘭，這2件事應該併行思考，讓宜蘭能留下更多人才。而育幼與長照，她將推動懷孕婦女補助5萬元、每生育1位新生兒加10萬元養育津貼、提供家庭照顧者每月現金補助2萬3000元、提高住宿型機構補助至每月3萬元。

陳琬惠批評，民進黨陳俊宇把農業設施蓋成自家豪宅，國民黨黃琤婷連「巴氏量表」是什麼都搞不清楚，希望縣民投給有國會經驗的陳琬惠，讓她繼續留在立法院。

黃琤婷今早登記時，表示民調領先。陳琬惠認為，民調只是參考，她也能說民眾黨內參民調她領先；登記之後，選舉才真正開跑，距離投票還有50幾天，大家都能用盡全力，爭取縣民的認同，過去11個月，相信許多鄉鎮長和縣民，都有看到她的服務成果，相信她一定能得到大家的支持。

剛加入民眾黨的黃國昌，今天現身陪同陳琬惠登記。黃國昌說，自己是半個宜蘭人，媽媽是羅東人，因此對宜蘭有深厚感情，特別是宜蘭為台灣民主孕育許多民主前輩，令人非常尊敬，例如林義雄、陳定南，都是他政治路上景仰和學習的對象。

黃國昌表示，陳定南捍衛宜蘭好山好水，也是清廉政治、反黑金貪腐的精神，值得所有從政者學習，民進黨總統候選人賴清德在宜蘭造勢，首先提的就是「反黑金」和「打擊詐騙」，但民進黨早已背離「清廉、勤政、愛鄉土」的價值，民進黨與貪腐的距離，讓人民無法忍受。

黃國昌說，陳琬惠不畏權貴、敢說真話，包括江聰淵濫用市長的職權，將限制性標案，豢養陳定南當年口中的黑道，還有陳歐珀接受im.B吸金詐騙案主嫌供養，這是哪門子的「清廉、勤政、愛鄉土」？如果是陳青天帶領的法務部，會對這樣的弊案毫無作為嗎？懇請鄉親把陳琬惠留在立法院，捍衛陳定南的精神，為台灣找回清廉、勤政、愛民、愛鄉土的價值。

縣黨部主委李偉華表示，宜蘭縣未來將有高鐵、鐵路高架化與台62延伸等重大建設，但預算還沒到位，在這個關鍵時刻，不能選沒經驗的新手到立法院學習，等搞清狀況，宜蘭縣重大建設的時機就延誤了。

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