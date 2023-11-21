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宜蘭藍白立委參選人今登記 黃琤婷「拚到底」批綠營換湯不換藥

國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷。（記者蔡昀容攝）

國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷。（記者蔡昀容攝）

2023/11/21 11:41

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕「藍白合」陷僵局，國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷今（21）在支持者力挺下，前往縣選委會登記，民眾黨立委參選人陳琬惠則預計下午登記。黃琤婷說，立委陳歐珀因im.B詐團案退選，但民進黨換湯不換藥，推他的親戚陳俊宇參選，質疑是詐騙同路人；至於選情，她會拚戰到底。

「黃琤婷！當選！」國民黨宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德、議員、鄉鎮市長與支持者，今天上午在議會廣場集結，陪同黃琤婷到選委會登記參選立委。

林姿妙致詞表示，高鐵延伸宜蘭、台62線延伸，經費都上千億元，還有太平山森林鐵道的建置，都需要立委在中央爭取後續的經費，黃琤婷到立法院，一定會為宜蘭爭取，拚出宜蘭好生活。張勝德表示，黃琤婷能勝任和當選，拜託大家全力支持，他也會全力輔選。

黃琤婷說，宜蘭在中央，沒有立委重視，擔任3屆宜蘭立委的陳歐珀，12年來替宜蘭爭取什麼？給大家30秒也想不到，但有人說，他是立法院三寶立委，還爆出與im.B詐騙集團勾結，最後退選，但民進黨換湯不換藥，推出他的親戚，接棒參選立委，質疑「這是詐騙同路人嗎？」還要繼續投給這樣的人嗎？這是詐騙同路人嗎？我們還要繼續選給這樣的人嗎？

黃琤婷表示，林姿妙提出營養午餐免費政見，被民進黨批是「騙局」，但林姿妙做到了，不但營養午餐免費，讀書也免費；林姿妙提出「高鐵延伸宜蘭」，被陳歐珀笑不切實際，「要規劃到外太空都可以」，結果現在民進黨每逢選舉就喊高鐵延伸宜蘭，以及鐵路高架，民進黨開了很多建設支票，但選完都不曾實現。

黃琤婷說，她會成為中央與地方之間最好的橋樑，與林姿妙共同打拚縣政、拚建設，她也相信總統參選人侯友宜，會帶領大家走最安全的路，把國家帶往更好的未來，不能再讓詐騙集團控制台灣，在宜蘭為非作歹。

黃琤婷登記結束後，面對媒體受訪表示，她非常有希望勝選，會拚到最後。外界關心的藍白合不合？黃回應，她已經來登記了，至於民調是否領先，她點頭答「是」之後，趕往與車隊會合，上街拜票。

國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷（中）在宜蘭縣長林姿妙（右2）、議長張勝德（右1）、議員、鄉鎮市長與支持者陪同下，21日赴宜蘭縣選委會登記參選立委。左1為議員林義剛、左2為前宜蘭縣長呂國華。 （記者蔡昀容攝）

國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷（中）在宜蘭縣長林姿妙（右2）、議長張勝德（右1）、議員、鄉鎮市長與支持者陪同下，21日赴宜蘭縣選委會登記參選立委。左1為議員林義剛、左2為前宜蘭縣長呂國華。 （記者蔡昀容攝）

國民黨黃琤婷登記參選宜蘭立委。（記者蔡昀容攝）

國民黨黃琤婷登記參選宜蘭立委。（記者蔡昀容攝）

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