登記參選宜蘭立委 陳俊宇：不管藍白合不合都不是台灣的選擇

陳俊宇（前）今在支持者陪同下，前往宜蘭縣選委會辦理立委參選登記。（記者游明金攝）

2023/11/20 14:52

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇今天到縣選委會登記參選，他抨擊不管藍白合不合，都不是台灣的選擇，因為他們後面就是中國、就是習近平。競選副主委陳金德強調，習近平是詐騙集團主謀，國民黨候選人就是車手，要來詐騙台灣人民的選票，不能讓這個詐騙集團繼續生存。

陳俊宇在數百名支持者簇擁下，在縣議會廣場集合再到選委會登記；過程中還上演一場「藍白合」行動劇，諷刺馬英九接到習近平電話，拿出「聖旨」找柯文哲談「藍白合」，而這藍白合最後的結果就是「紅」。

陳俊宇對支持者發表談話，他說，台灣面臨一個非常危險狀況就是「藍白合」，不管未來藍白要怎麼合、怎麼配？都不是台灣最好的選擇，因為他們無法照顧台灣，無法為台灣開創更好的未來。

陳俊宇指出，最近這段時間，有馬文君事件洩漏國防機密，過去也有吳斯懷，台灣栽培的退役將領，去中國聽取習近平訓話，柯文哲也講中國要他選總統，不分區又藏一個徐春鶯，像這種「藍白合」，他們背後就是中國、就是習近平，未來執政或進入立法院，台灣國家安全還存在嗎？

他認為，宜蘭也面臨一個危機，侯友宜為了選總統，竟然說核四要重啟，違背自己新北市長「核四絕不能重啟」的承諾，2021年四大公投，宜蘭有63％反對核四重啟，國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷也支持核四重啟，宜蘭距離核四僅8公里，未來發生問題，宜蘭人要跑去哪裡？像這種不負責任的候選人，要用選票來抵制。

陳金德則指出，李登輝第一次民選總統，對岸的中國用飛彈來恐嚇我們，以後每四年一次選總統，中國不僅是恐嚇包圍，不然就是透過台商拿錢來買票，來影響台灣總統選舉，很多村里、宮廟帶隊到中國，機票出一下，落地招待一星期，都國台辦的錢，中國替國民黨候選人買票。

陳金德擔憂，這次是政權選舉關係台灣未來，台灣是非常進步的民主國家，如果有一天，台灣變香港被中國管，中國共產黨會放過我們嗎？說不定會一梯一梯送去新疆勞改再教育，台灣人要覺悟，要選一個台灣路線，要捍衛台灣主權的政黨的候選人。

他也說，不管是藍或白，他們本質就是「紅」，不管是國民黨、民眾黨，他們背後就是中國共產黨，背後就是習近平，習近平是詐騙集團主謀，派馬英九這些馬前卒來這裡打電話，打電話騙台灣人，國民黨所提名的立委候選人就是車手，詐騙台灣人民選票，實際是要投給中國習近平，這詐騙集團不能讓它在台灣繼續生存。

陳俊宇（前左2）今在支持者陪同下，前往宜蘭縣選委會辦理立委參選登記。（記者游明金攝）

陳俊宇支持者上演一場「藍白合」行動劇，強調藍白合最後的結果就是「紅」。 （記者游明金攝）

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