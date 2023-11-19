宜縣免費營養午餐不好吃？議長調查列出學生不愛菜色

宜蘭縣議長張勝德（右）接獲家長反映，孩子抱怨學校免費營養午餐不好吃。（圖由張勝德服務處提供）

2023/11/19 14:43

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣議長張勝德接獲家長反映，孩子抱怨學校免費營養午餐不好吃，最近到縣內多所學校與學生共進午餐，發現學生普遍愛吃肉，不愛吃青菜，建議各校廚師在烹調上做些變化；縣府教育處回應，將舉辦廚藝研習，提供更多樣菜色。

張勝德今天發布「學校營養午餐調查」指出，根據縣府教育處統計，今年上半年，宜縣營養午餐供應學校總廚餘率7.94％，宜蘭市及羅東鎮等市區學校的廚餘量較多，偏遠地區相對較少，廚餘量較多的市區學校，是否學生挑食所致？廚餘量較少的學校，是否學校基於不浪費原則，把營養午餐剩食讓學生打包帶回家？

張勝德發現，學生普遍愛吃肉，不愛吃青菜，各校剩食以青菜居多，尤其不愛吃紅蘿蔔、豆芽菜、白菜，對高麗菜、空心菜接受度較高，不過，若把紅蘿蔔加入咖哩醬做成咖哩拌飯，則是許多孩子最愛的美食，他認為可在烹調上做些變化，例如把青菜切丁或切碎再與肉末拌炒，提高學生的接受度。

張勝德提議學校福利社是否在上午10點或10點半過後，減少販售例如包子等足以飽食的食物，避免孩子中午吃不下飯，另一方面提升營養午餐的供餐品質，讓學生攝取均衡營養。

縣府教育處表示，已請學校及團膳業者適時調整菜單，並規劃在明年初辦理廚師廚藝精進研習，藉由不同烹調法供應多樣性菜色，至於市區學校廚餘較多，肇因於市區學生購買食物的便利性，此外，教育處會持續向各校宣導，學校福利社在午餐時間不得販售影響正餐的飲品與點心。

張勝德發現宜縣學生普遍愛吃肉，不愛吃青菜。（圖由張勝德服務處提供）

張勝德（中）最近到宜縣多所學校了解學生對營養午餐的意見。（圖由張勝德服務處提供）

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