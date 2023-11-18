藍白民調誤差到底怎麼算？陳金德酸：泱泱大黨有逾50年做票經驗

信賴台灣之友會全國總會秘書長陳金德（左1）發文，「讓誤差範圍」是指贏3%以內或輸3%以內，這6%範圍內都讓，不是贏6%以內要讓，諷刺某泱泱大黨有50年以上做票經驗，「厲害了我的黨！」 （記者蔡昀容攝）

2023/11/18 15:02

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕藍白協商擬以民調決定總統大選參選人組合，但雙方對誤差範圍無法取得共識。信賴台灣之友會全國總會秘書長陳金德今（18日）表示，「讓誤差範圍」是指贏3%以內或輸3%以內，這6%範圍內都讓，不是贏6%以內要讓，諷刺某泱泱大黨有50年以上做票經驗，「厲害了我的黨！」

陳金德在臉書發文表示，誤差範圍3%是正負3%，是指A贏B「3%以內」，或是A輸B「3%以內」，都不算輸贏。

陳金德解釋，「A讓B」指在誤差範圍內都算A輸，意思是：A贏B不到3%以上，A就算輸，A輸B在3%以內，也是A輸；也就是說，贏3%以上或輸3%以上，並不在誤差範圍內，「讓誤差範圍」是指贏3%以內或輸3%以內，這6%範圍內都讓，不是贏6%以內要讓。

陳金德在文中諷道，「厲害了我的黨，泱泱大黨可是有著50年以上的做票經驗！厲害了會計學教授，臉不紅氣不喘的！」

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