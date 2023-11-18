為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　宜蘭縣

藍白民調誤差到底怎麼算？陳金德酸：泱泱大黨有逾50年做票經驗

信賴台灣之友會全國總會秘書長陳金德（左1）發文，「讓誤差範圍」是指贏3%以內或輸3%以內，這6%範圍內都讓，不是贏6%以內要讓，諷刺某泱泱大黨有50年以上做票經驗，「厲害了我的黨！」 （記者蔡昀容攝）

信賴台灣之友會全國總會秘書長陳金德（左1）發文，「讓誤差範圍」是指贏3%以內或輸3%以內，這6%範圍內都讓，不是贏6%以內要讓，諷刺某泱泱大黨有50年以上做票經驗，「厲害了我的黨！」 （記者蔡昀容攝）

2023/11/18 15:02

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕藍白協商擬以民調決定總統大選參選人組合，但雙方對誤差範圍無法取得共識。信賴台灣之友會全國總會秘書長陳金德今（18日）表示，「讓誤差範圍」是指贏3%以內或輸3%以內，這6%範圍內都讓，不是贏6%以內要讓，諷刺某泱泱大黨有50年以上做票經驗，「厲害了我的黨！」

陳金德在臉書發文表示，誤差範圍3%是正負3%，是指A贏B「3%以內」，或是A輸B「3%以內」，都不算輸贏。

陳金德解釋，「A讓B」指在誤差範圍內都算A輸，意思是：A贏B不到3%以上，A就算輸，A輸B在3%以內，也是A輸；也就是說，贏3%以上或輸3%以上，並不在誤差範圍內，「讓誤差範圍」是指贏3%以內或輸3%以內，這6%範圍內都讓，不是贏6%以內要讓。

陳金德在文中諷道，「厲害了我的黨，泱泱大黨可是有著50年以上的做票經驗！厲害了會計學教授，臉不紅氣不喘的！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍白合續卡關 黃光芹狂嗆侯友宜、批國民黨「還要多不要臉」
2023/11/18 14:11

藍白合續卡關 黃光芹狂嗆侯友宜、批國民黨「還要多不要臉」
藍白合喬不攏 蔣萬安：希望雙方持續溝通
2023/11/18 13:17

藍白合喬不攏 蔣萬安：希望雙方持續溝通

1400萬買2房含車位 雙北都會區只剩這裡
蔡壁如喊話國民黨中央「懸崖勒馬」 要柯文哲再讓就太超過
2023/11/18 13:11

蔡壁如喊話國民黨中央「懸崖勒馬」 要柯文哲再讓就太超過
藍白合民調協商卡關 朱立倫：從來沒有所謂國民黨要求讓6％
2023/11/18 12:53

藍白合民調協商卡關 朱立倫：從來沒有所謂國民黨要求讓6％

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
宜蘭縣今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播