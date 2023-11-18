宜蘭轉運站動線指引超詭異 交通處：蒐集各界意見並調整

宜蘭轉運站樓梯間指引，意在引導地下一樓的民眾上樓乘車，但從一樓看，容易誤會成乘車處在對面，中間還隔著無法橫越的地下斜坡車道，令人疑惑。（記者蔡昀容攝）

2023/11/18 12:24

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭轉運站10月啟用，空間通透且具設計感，不過乘客反映，站內指引太花、混亂，令人疑惑，自動販賣機、寄物櫃位置不良，擋住動線。縣府交通處表示，蒐集意見後會進行調整。

斥資5.2億元打造的宜蘭轉運站，提供國道客運與市區公車使用，共11席月台、3處臨時接送區，地下室有95個汽車停車位、888個機車停車位，既有的平面停車場也保留，持續服務。

但乘客反映，轉運站站內指引混亂，有的用A4紙影印張貼，不美觀也不直觀，舉例來說，有一張寫著「1樓洗手間，請直走再左轉，請直走再左轉」，疑似藉由重複說明來強調指引，但也讓人第一時間看不太懂；張貼在樓梯間的指引，意在引導地下一樓的民眾上樓乘車，但從一樓民眾的視線來看，容易誤會成乘車處在對面，中間還隔著無法橫越的地下斜坡車道，令人疑惑。

乘客表示，站內設有多處自動販賣機，但設置位置擋到視線，讓乘客找不到電梯、消防栓和飲水機，導致站內增設許多不必要的指引，整體更加雜亂；寄物櫃則設在乘客離站通道上，寄物櫃使用者易擋住離站動線，也不便在該處打開行李箱整理。

轉運站內設有便利商店，目前裝潢整修中，店面朝向月台一側，是大面積的落地窗，民眾見高聳櫃位設在落地窗前，擋住朝向月台的視線，大嘆可惜；座位區若能直視月台，民眾可能會進店裡買杯飲料，一邊吹冷氣或躲冷風，一邊等車或等待接人，店家和民眾皆大歡喜。

交通處表示，營運初期的指引標示，屬臨時性設置，相關人員正在觀察引導效果，經過觀察和意見蒐集後，會通盤檢討，最後再調整定案。

交通處說明，自動販賣機、寄物櫃的設置位置，各界意見也會納入考量，以寄物櫃來說，未來挪至二樓就是不錯的選擇；至於便利超商的裝潢問題，已將建議轉達給業者。

民眾反映，宜蘭轉運站寄物櫃設於乘客離站通道，寄物櫃使用者易擋住離站動線，若要打開行李箱整理，也不方便。（民眾提供）

左圖，宜蘭轉運站部分指引混亂，不美觀也不直觀，自動販賣機擋住視線，讓電梯、消防栓太過隱密，站內因此增加許多不必要的指引（如圖中的電梯指引）。右圖為正面看自動販賣機的視角。（記者蔡昀容攝）

宜蘭轉運站內便利商店，店面朝向月台一側，設置高聳櫃位，擋住店內朝向月台的視線。（記者蔡昀容攝）

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