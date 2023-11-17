簽到卻不開會人數不足流會 宜蘭縣議會今空轉1天

宜蘭縣議會今天空轉1天。（擷取自宜蘭縣議會官網）

2023/11/17 17:20

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議會今天議程是專題報告，但上、下午都因出席人數不足而流會，議事效能不彰，引起批評。議長張勝德無奈的說，議員要進來開會、監督縣政是職責，希望大家踴躍出席，讓議事運作順利進行，如果要一直這樣子，那開到12月底也開不完；有議員表示，今天是「黑日」，喪事場比較多，很多議員都在趕場跑攤。

宜蘭縣議會在15日、16日及17日排定的議程是「專題報告」，議員林林總總共提了69個案子，要求縣府報告，但今天議會完全空轉，讓縣長林姿妙與在場待命的官員相當無奈。

今天上午，議員簽到人數有33人，但很多人簽完名字就離開，議事10點召開，議長宣佈開會，但議員吳宏謀、黃浴沂要求清點人數，會場內只有8人，未達簽到人數一半，只能宣佈散會。

下午2點半開會，34名議員都有簽名，但多未待在議場內，議員謝燦輝、黃定和要求清點人數，只有7人在場，議長張勝德無奈的說：「議會如果要一直這樣子，那就不要開了。」

依據以往議會慣例，召開大會時，如果沒有人有異議就可進行開會，但若有人要求清點人數，就必須達簽到人數的一半。對於簽到不開會，各黨派議員都有這種情形。

張勝德說，他知道議員同仁很忙，要辦會勘，要趕婚喪喜慶，但開會是議員職責，監督縣政更是天職，希望大家能提高出席率，讓議會運作順利進行，否則，開到12月底也開不完。

議會空轉，議事效率不彰，原本3天要完成的69案專題報告只完成16案。多名議員指出，今天是好日，也是俗稱的「黑日」，喪事場比較多，大家都在趕場，實在是不得已。

但另有一說是，因提案中有縣府前專員許智信涉嫌的詐騙案，也有民進黨立委參選人陳俊宇的楊桃集貨場案，藍綠互相攻防與抵制，造成人數不足而流會。

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