民進黨宜縣立委參選人陳俊宇批「藍白合」權位分贓、荒謬組合

民進黨宜縣立委參選人陳俊宇（左3）批藍白合是權位分贓、荒謬的組合。（記者游明金攝）

2023/11/16 16:12

〔記者游明金／宜蘭報導〕藍白合達成共識引發各界討論；民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇批評，根本是權位分贓，荒謬組合，在中國壓力下，公開「搓圓仔湯」；國民黨立委參選人黃琤婷說，下架民進黨是六成民眾心願，藍白合是迎合期盼，豈是用「分贓」所能抹煞？

陳俊宇今天在競選總部副主委陳金德、議員陳文昌、謝燦輝、林麗、呂惠卿等人陪同下，針對藍白合議題召開記者會。陳俊宇說，這幾天，我們讓中國上了一堂最新美術課，藍加白應該是淺藍，現在看來卻變成紅色。

他指出，日前馬英九基金會執行長蕭旭岑，受中國之邀參加論壇，回台馬上拋出全民調想法，柯文哲、侯友宜欣然接受，藍白合露出曙光，也看到中國介入台灣選舉最好案例，希望馬英九、侯友宜、柯文哲、朱立倫，不要成為中國幫兇，更不要成為中共代言人 這會引發台灣很大的國安問題。

陳俊宇說，「藍白硬合、公然分贓」，他們的6點論述沒有政策與理念，只有誰監督，誰掌權，公開搓圓仔湯，為台灣畫下荒謬一筆，這種組合一旦執政，如果政策看法不同，誰要來做決定，關鍵時刻，台灣沒有嘗試錯誤的空間。

陳金德則認為，國民黨與民眾黨簽署的是不平等合約，侯友宜勝出機率九成以上，民眾黨全盤皆輸，「小黨讓大黨」這前所未有，這麼不公平的比賽跟合約，柯文哲為什麼要簽呢？是有什麼不得已苦衷嗎？是馬英九從中國帶來什麼不利於柯文哲的往事，不利於柯的事蹟嗎？

他指出，柯文哲簽下去後，已經拋棄他所有幕僚與冀改革於柯文哲身上的民眾，換來的，只是柯自己參選而已，這樣結果讓人非常詫異，對於柯粉、柯的幕僚、民眾黨支持者，有著「我本將心比明月 奈何明月照溝渠」的無奈與感慨。

陳金德批評，國民黨跟民眾黨最大公約數是親中，明年總統選舉就是兩個路線的選擇，一個是完全親中、完全賣台，一個是賴清德要確保的台灣主權、民主制度與人權、幸福平等、和平繁榮。

黃琤婷反擊，同心協力下架民進黨，這是六成以上民眾的心願，藍白合只是迎合民眾殷殷期盼，契合民意依歸，豈是民進黨用「分贓」所能抹煞？

她指出，民進黨完全執政這些年，多少倒行逆施及五鬼搬運的措施，已把國家搞得兵凶戰危、人心惶惶，貪腐跡象處處可見，檢調卻仍不聞不問，人民看到的是民進黨的「公然分贓」，藍白合正是要阻擋國家再被民進黨這樣搞亂及掏空，民進黨氣急敗壞胡亂指控，更顯其心虛與焦慮。

民眾黨立委參選人陳琬惠說，支持者認為藍白協議內容對民眾黨不公平，經過一夜冷靜，相信支持者能給予民眾黨支持，電話民調請支持柯文哲，民意希望政黨輪替，柯對聯合政府很堅持，所以他加了第六點，敘明聯合政府的組成結構，假設國民黨再度執政，可以有監督跟制衡方法。

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