南方澳鯖魚節連嗨2天！冰水摸魚送花腹鯖 明創意踩街繞港

宜蘭縣南方澳鯖魚節週六日連嗨兩天，青少年體驗「綁鯖魚緄」。（記者蔡昀容攝）

2023/09/16 17:11

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕為期兩天的南方澳鯖魚節，今天（16日）起在南方澳第三漁港第一停車場登場，有許多體驗活動攤位，如綁鯖魚緄、冰水摸魚，明天（17日）還有踩街嘉年華，隊伍將繞港遊行，與遊客同歡。

鯖魚節設有許多攤位，讓遊客採購農漁產品、體驗趣味遊戲，「綁鯖魚緄」是傳統的漁村技藝，利用魚線纏繞綁住魚鉤，用於延繩釣漁法，漁民出海前會把綁有魚鉤的支繩，綁在較長的主繩上，到漁場時再把主繩放進海裡，等待魚隻上鉤。

「冰水摸魚」則是在冰水箱中放入花腹鯖、圓花鰹、藍圓鰺3種外型相似的魚，玩家必須分辨並摸出花腹鯖，摸到幾隻就能獲得同等數量的花腹鯖；「洞洞有鯖」玩家有5次投擲機會，塑膠球進到容器內，可獲得容器上標註數量的鯖魚，最大獎是100尾。

活動會場還有蘭陽戲劇團融入永續漁業的新編劇碼，以及街頭藝人、在地社團表演。明天上午9點是重頭戲「創意鯖魚踩街嘉年華繞港活動」，結合鯖魚、討海人漁旗、旗魚陣、鯖魚舞、打油桶等元素的遊行隊伍，齊聚繞行南方澳漁港，凝聚討海人文化認同。

遊街隊伍從祝大魚物產文創館出發，於11點繞港一周後，回到第三漁港鯖魚節主舞台，進行「擲包子」喜慶民俗活動，象徵魚群爭餌，滿載豐收吉兆。

鯖魚節今天開幕，立法院長游錫堃出席致詞說，從政迄今已42載，在省議員任內見證第三漁港啟用，擔任宜蘭縣長後，一路看著漁民辛勤打拚，使南方澳成為台灣三大漁港之一，對台灣有很大的貢獻，向各界人士、漁民、團體致上最深的敬意。

宜蘭縣長林姿妙說，漁民冒著生命危險，打拚養家，非常辛苦，鯖魚是南方澳的特色，藉由鯖魚節，吸引更多人來觀光，拚出宜蘭好生活。

另外，適逢南方澳漁港啟用百周年，當地相關活動豐富：南天宮前第一漁港停車場9月18日到20日舉辦「南方澳漁港啟用百年紀念祈安法會」；南方澳第一魚市場3樓「百齡漁村文物影像展」藉由老舊漁具與影像紀錄回顧南方澳百年漁港風華，展到10月10日；9月及10月共有10場「南方澳歷史場域漁港巡跡走讀」活動，每場各錄取20名，線上報名：https://reurl.cc/2Lxmq4。

宜蘭縣南方澳鯖魚節設有許多攤位，供民眾採購及體驗。（記者蔡昀容攝）

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