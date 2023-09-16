南方澳漁港啟用百週年 復刻失落漁法「釣艚仔」

南方澳漁港完工啟用百週年，南方澳漁港百歲紀念廣場舉行百齡紀念碑揭牌儀式，碑上有立法院長游錫堃題字「討海人好所在」。（記者蔡昀容攝）

2023/09/16 16:17

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕南方澳漁港1923年完工啟用，啟用至今滿百週年，今（16日）在南方澳漁港百歲紀念廣場，舉行百齡紀念碑揭牌儀式。宜蘭縣討海文化保育協會常務監事陳財發說，黑色碑石象徵黑潮的豐饒，碑上的漁夫竹筏裝置，則復刻南方澳特有漁法「釣艚仔」，這項漁法在市場機制下已經退場，又有「失落漁法」之稱。

百齡紀念碑由林正仁創作，立法院長游錫堃題字「討海人好所在」，碑體以不規則多角切面的黑色花崗石製成，象徵南方澳擁有黑潮的豐沛漁場，上方有漁夫在竹筏上釣魚的場景，復刻1950年到1970年，南方澳盛行的「釣艚仔」漁法，紀錄當地的共同記憶。

立法院長游錫堃、立委陳歐珀、漁業署長張致盛、前代理縣長陳金德、副縣長林茂盛、蘇澳鎮長李明哲、蘇澳區漁會理事長蔡源龍、總幹事陳春生、議員陳俊宇、議員陳玉萍等人，到場參與揭牌儀式。

陳財發表示，南方澳漁港是東台灣第一個現代化漁港，1921年建港，1923年完工啟用，這兩件事對南方澳來說，是很重要的歷史時刻，所以在建港百周年的2021年，為紀念廣場動土，在漁港啟用百週年的今年，為百齡紀念碑揭牌，有始有終。

陳財發說，南方澳漁業發展有起有落，1950年到1970年是黃金時代，當時發展出的「釣艚仔」，是由一艘母船，載10多艘竹筏到漁場，每艘竹筏搭載一位漁夫，分散開來釣魚，兩個時辰之後，再回到母船，但後來引進日本大型圍網漁法，捕魚效率提升，「釣艚仔」在市場競爭下消失；當時有不少漁夫失蹤，可說是南方澳的血淚史，但它也是當地特有的漁法，全台獨有。

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