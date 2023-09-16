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宜蘭縣警局結合政風處「三反」宣導 檢舉賄選最高獎金1500萬

宜蘭縣警察局結合縣府政風處，今天在南澳鄉辦理反貪腐、反賄選及反詐騙宣導。（宜蘭縣警察局提供）

宜蘭縣警察局結合縣府政風處，今天在南澳鄉辦理反貪腐、反賄選及反詐騙宣導。（宜蘭縣警察局提供）

2023/09/16 11:41

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局政風室為強化原鄉民眾，反貪腐、反賄選及反詐騙共識，結合宜蘭縣政府政風處等單位，今天在南澳鄉「傳統技藝競賽暨文化活動」辦理宣導。因應明年初總統大選與立委選舉，同時呼籲民眾如有發現賄選情事，可撥打縣警局專線110或03-9325149檢舉，最高檢舉獎金可獲1500萬元。

南澳鄉公所為凝聚全鄉向心力，結合地方產業，傳承泰雅族原住民傳統技藝與文化，今天在南澳鄉綜合運動場辦理「112年度傳統技藝競賽暨文化活動」，有狩獵抓豬、狩獵抓雞、泰雅醃肉及美食創意競賽等項目，相當熱鬧。

宜蘭縣政府警察局政風室為加強原鄉民眾反貪腐、反賄選及反詐騙觀念，在活動現場結合宜蘭縣政府政風處、宜蘭縣選舉委員會及經濟部水利署第一河川局等單位，共同辦理廉政及反賄選宣導活動，透過有獎徵答方式與民眾進行互動。

縣警局並呼籲民眾如有發現賄選情事，可撥打縣警局專線110或03-9325149，也可撥打法務部專線0800-024-099撥通後按4，提出檢舉，最高檢舉獎金可獲得1500萬元。

此外，如有提供「境外敵對勢力」或是「選舉賭盤」等情資，還能分別獲得2000萬元及500萬元檢舉獎金，希望強化民眾拒絕賄選，且勇於檢舉賄選決心，捍衛民主價值。

宜蘭縣警察局結合縣府政風處辦理反貪腐、反賄選及反詐騙宣導。（宜蘭縣警察局提供）

宜蘭縣警察局結合縣府政風處辦理反貪腐、反賄選及反詐騙宣導。（宜蘭縣警察局提供）

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