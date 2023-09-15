十大傑青陳景維 創立工作室讓身障者自力更生

維兒洽整合行銷工作室主理人陳景維，榮獲十大傑出青年。（記者蔡昀容攝）

2023/09/15 23:04

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今年的十大傑出青年，宜蘭縣有桌球國手林昀儒、行銷工作室主理人陳景維獲獎。陳景維是脊髓性肌肉萎縮患者，深知身心障礙者難找工作，於是成立設計工作室，延攬身障者加入，自力更生。縣長林姿妙今（15日）各頒3萬元獎勵金，期許他們繼續努力。

榮獲十大傑出青年「社會服務類」傑出獎的23歲陳景維，就讀蘭陽技術學院數位行銷系，畢業後發現求職困難重重，許多工作場所沒有無障礙空間，也沒有人能協助，於是成立維兒洽整合行銷工作室，延攬身障者加入，以遠端居家工作模式，接平面設計、社群小編、活動企畫等工作。

陳景維坦言，創業真的很辛苦，工作室知名度尚不足，社會大眾也多不信任身障者的能力，但他會繼續努力，把握每個機會，讓更多人看見他們，進而幫助更多身障者自力更生。

陳景維說，一直支持他的阿嬤李美華，長久以來扮演營養師、復健師等多重角色，今年也獲全國十大愛心媽媽慈暉獎，除了想公開謝謝阿嬤，分享祖孫倆的喜悅，也要謝謝一路支持他們的所有人；得獎不只是榮耀，他希望能發揮影響力，帶給社會友善身障者和提倡平等的環境。

22歲林昀儒榮獲「體育技藝類」傑出獎。他謝謝各界的肯定、支持和幫助，接下來還有亞運等賽事，他會繼續努力；回顧東京奧運，林昀儒桌球單打進入4強，他希望明年的巴黎奧運，也能拚進4強。

林姿妙今天表揚陳景維和林昀儒，各頒3萬元獎勵金。她說，兩位都很認真、用心、努力，很不簡單，恭喜他們得獎，為宜蘭、為國家爭光。

桌球國手林昀儒榮獲十大傑出青年。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣桌球國手林昀儒、行銷工作室主理人陳景維獲十大傑出青年肯定。（記者蔡昀容攝）

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