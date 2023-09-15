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頭城搶孤選手倒掛意外 大會稱「有人觸碰禁忌」輿論炸鍋

宜蘭頭城搶孤14日深夜舉行。（記者蔡昀容攝）

宜蘭頭城搶孤14日深夜舉行。（記者蔡昀容攝）

2023/09/15 17:51

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭頭城搶孤昨天（14日）深夜舉行，卻發生選手半空倒掛事故，外界質疑救援速度太慢，安全措施不足。大會則說，安全措施無虞，是選手體力不支，並把矛頭指向「有人觸碰禁忌」，讓輿論再度炸鍋。大會解釋，女性不能進場等禁忌，是過去流傳下來的，未來是否調整，會請示神明。

昨夜11點50多分，時代力量隊伍呂姓選手沒翻過孤棚而墜落，雖被保護腰帶拉住，卻在半空呈倒掛狀數分鐘，引起觀眾騷動，經現場雲梯車救援後送醫，所幸無大礙。

事故引起外界諸多質疑，現場僅1台吊車和1台雲梯車，是否量能不足？選手怎會單腳懸掛半空，大會是否確實檢查選手的安全措施？為何延續使用「腰帶」而非全身防護？等等。

頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村會後說，大會有多年經驗，安全措施足夠，沒有問題，是來支援的雲梯車原地空耗，救援不夠快，他並稱，「有人觸碰禁忌」。根據民間傳說，搶孤場禁止女性進入，媒體反問，那縣長林姿妙為何能進場？楊碧村回覆，「她（經神明同意）沒有問題」，但有很多不了解規矩的人闖進場。這番言論引起輿論炸鍋，批評大會應針對問題解決，改進安全措施，而不是以宗教習俗推諉卸責。

當晚有不少女性在場，包含進場觀賽的縣長林姿妙、立委陳琬惠、搶孤領隊王琬諭、工作人員、媒體等。民俗專家林茂賢說，頭城搶孤確實有女性、不淨者（守喪、進過月子房、見過未入殮屍體者）禁止入場、不可跨越孤棧等禁忌，但搶孤活動本身具危險性，大會應做好安全措施管控，不宜拿觸碰禁忌當理由，加上今年縣長、立委也進場，外界難免質疑「雙重標準」，難以接受。

楊碧村今天（15日）說明，早期流傳下來的禁忌，是考量女性有生理期，但又不好開口詢問，因此全面禁止，也避免賽事危害到女性；男性若參加喪事，也屬於不淨者，並非重男輕女。面對引起的爭議，楊碧村說，未來會請示神明。

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