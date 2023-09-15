電視台上雲梯車延誤救援？消防局還原搶孤現場：車上的是裁判

宜蘭頭城搶孤發生插曲，一度有選手倒掛，雲梯車伸臂救援。（記者蔡昀容攝）

2023/09/15 16:35

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頭城搶孤現插曲 選手一度「倒掛半空」

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕頭城搶孤昨夜盛大舉行，卻發生選手「倒掛」事故，5分多鐘後被救下來，大會用麥克風批「消防隊的雲梯車快點」、「不要顧電視台啦」，現場民眾也群情激憤。宜蘭縣消防局澄清，雲梯車上沒有電視台記者，只有消防員和大會裁判。大會說，當時情況緊急有誤會，請大家不要怪罪消防員。

昨夜11點50多分，時代力量隊伍呂姓選手沒翻過孤棚而墜落，雖被保護腰帶拉住，卻在半空呈倒掛狀。大會以麥克風請旁邊雲梯車救援，隔空喊道，「消防隊的雲梯車，你們也配合一點，電視台不要管他啦」、「你們快一點！」觀眾也心急如焚，引起騷動。

雲梯車5分多鐘後救下呂姓選手，但不少民眾在直播或群組留言，批評消防員救援速度太慢，也有人質疑電視台占用資源。大會會後受訪，也一度批評雲梯車原地空耗。

消防局澄清，雲梯車吊籃上只有2名消防員和1名裁判，沒有電視台記者。

消防局說明，應大會需要，派遣1輛複合式雲梯車支援，需要更大的操作空間，但搶孤現場有很多纜繩，行動受限，加上救災車輛為保護救難人員安全，設有多個感應器，感應到異物就會放慢速度，現場同仁已盡力排除現場狀況，鑽到棚架下救援。

對於電視台疑義，頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村說，當時情況緊急，有所誤解，用詞較急躁，畢竟人命關天，民眾也很緊張；救災人員有其專業考量，請大家不要怪罪，至於纜繩等問題，大會將來會納入考量。

搶孤現場另有1台大會聘請的吊車，機動性較佳，但當時正在帶另1名體力透支的選手到地面，分身乏術。

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