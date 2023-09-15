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陳俊宇爭取宜蘭社宅翻倍至1500戶 林右昌：只要有需求不是問題

內政部長林右昌（左1）今天到宜蘭市碧霞宮參拜。（記者游明金攝）

內政部長林右昌（左1）今天到宜蘭市碧霞宮參拜。（記者游明金攝）

2023/09/15 16:17

〔記者游明金／宜蘭報導〕內政部長林右昌今天到宜蘭市碧霞宮參拜，民進黨立委參選人陳俊宇提出爭取社會住宅核定數翻倍至1500戶。林右昌回應，只要地方有需要，縣政府提出申請需求，內政部有足夠輔導量能，核定至1500戶不是問題。

宜蘭碧霞宮又名武穆王廟，主祀岳飛感念其忠義精神；除了林右昌、陳俊宇、宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳、前宜蘭市長江聰淵、縣議員林麗等人，也都陪同到場參拜。

陳俊宇當面向林右昌爭取，他說，蔡英文總統執政後，推動的社會住宅政策相當成功，目前宜蘭縣被中央核定的社會住宅是705戶，希望未來能夠爭取提高至1500戶、包租代管希望從800戶也提高到1500戶、租金補貼希望能增加至3000戶，讓年輕人在中央優良政策執行下，可以有安心成家立業的保障。

對此，林右昌回應，只要地方政府需要並提出需求，內政部有輔導團隊能夠充足執行量能，社會住宅提高至1500戶不是問題，前提是縣府必須提出社宅用地，中央不會限制額度及數量。

他並指出，租金補貼部分更是沒有戶數上限，300億租金補貼方案今年升級到2.0，放寬18歲以上年輕人申請補助，目前已有44萬人受惠，都是希望民眾生活受到更完整照顧。

林右昌也提到，內政部組織改造將成立「宗教禮制司」，代表政府對宗教事務的重視，之前也發現許多宮廟都有遇到廟宇產權登記複雜問題，內政部將採從寬認定，只要備齊相關資料，透過縣政府協助，就能解決長久以來累積的問題。

內政部長林右昌（中）今天到宜蘭市碧霞宮參拜，陳俊宇（左2）提出爭取社會住宅核定數翻倍至1500戶。林右昌回應，只要地方有需要，不是問題。（記者游明金攝）

內政部長林右昌（中）今天到宜蘭市碧霞宮參拜，陳俊宇（左2）提出爭取社會住宅核定數翻倍至1500戶。林右昌回應，只要地方有需要，不是問題。（記者游明金攝）

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