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郭台銘現身頭城搶孤會場 無黨籍代表會主席陪同

鴻海集團創辦人郭台銘（左4）到頭城搶孤會場，在頭城鎮民代表會主席楊碧村（右5）陪同下上香祈福。（記者蔡昀容攝）

鴻海集團創辦人郭台銘（左4）到頭城搶孤會場，在頭城鎮民代表會主席楊碧村（右5）陪同下上香祈福。（記者蔡昀容攝）

2023/09/14 22:23

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台灣今年唯一一場中元搶孤，今晚（14日）在宜蘭頭城舉行，剛宣布副總統人選的鴻海集團創辦人郭台銘也出席活動，和民眾互動，待了兩個小時左右後離開，不接受媒體採訪。

郭台銘在頭城代表會主席楊碧村及數名無黨籍代表簇擁下，進入會場上香，上台致詞也由楊碧村陪同，國民黨籍頭城鎮長蔡文益並未同台。

郭台銘說，「台灣阿銘」很榮幸參加一年一度的搶孤慶典，這是他的榮幸，這是很有意義的活動，它從單純一個紀念中元活動，變成有意義的民俗文化活動、變成一個運動觀光文化傳承活動，停辦3年後今年復辦，希望祭典平安順利完成。

郭台銘說，感謝上天的庇佑台灣，期盼我們有平安、和平、繁榮的未來。談話結束，現場響起陣陣掌聲，喊「總統好」。

郭台銘結束上香，和會場觀眾握手，他上台致詞說，40年前他一角一銀賺下來，只是運氣比較好，才有了今天，他相信大家努力打拚，總有一天錢會來到大家身上。

郭台銘提出3點，第一，台灣和平不戰爭。第二要帶全台生意人到全世界，賺全世界的錢，他是一輩子努力賺錢的人，就是出來拚經濟，他去很多地方走透透，知道大家生活很辛苦，他認為，有人賺到、有人沒賺到，不是努力方法不對，而是時機未到，從明天開始，讓時機來臨。

第三，政府鼓勵年輕人生育，那國家要幫忙養，如果沒有年輕人，台灣50年、100年以後，人口可能只有100萬，所以要從頭城開始，大家明天開始生龍子龍女！至於65歲以上長輩，國家也要幫忙養，引進AI技術，發展醫療科技，讓台灣成為最好的醫療科技島，讓大家頤養天年。

郭台銘強調， 做生意的知道錢不能亂花，他說到做到，「給我4年，我至少給台灣30年黃金期」。他致詞結束後就離開會場。

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