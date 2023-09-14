歷經8次流標！宜蘭五結清水大閘門 最快年底動工

地方多年來爭取五結清水大閘門改建。（記者蔡昀容攝）

2023/09/14 16:38

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理五結清水大閘門改建工程，總工程經費從最初的13.7億元，增加到18.7億元。該案歷經8次流標，終於在11日完成評選，13日順利決標，工期41個月，最快年底動工，預計2027年上半年完工。

五結鄉冬山河下游出海口附近，過去常發生洪水氾濫與海水倒灌，1968年建造清水大閘門，調節水位，但歷經半個多世紀，構造物年份已久，並受地震影響，主體結構受損；這些年來，地方一直爭取改建。

縣府原向中央爭取13.7億元辦理改建工程，並在2021年12月首次招標，但歷經多次流標和調整工程經費，仍無人投標；據縣府初步了解原因，業界擔心，工程龐大，且水域與水底作業有一定難度，還得在3年多的工期內完工，恐無利可圖甚至賠錢。

縣府內部也擔心，業界是否藉「圍標」墊高工程款，因此由縣府水利資源處與政風處合作，成立「五結防潮閘門改善工程機關採購廉政平台」，邀請相關單位就標案進行討論，包括經費、風險等疑慮，都可公開透明的表達，同時邀請檢調廉一起列席，開誠佈公解決問題，有共識就列入下次標案修改，希望儘早促成工程進行。

第9次招標案在8月11日公告，由合億營造股份有限公司投標，歷經評選後，確定得標，主契約工程經費為12.7億元，後續擴充的工程經費為6億元，總工程經費合計18.7億元。縣府表示，大閘門除肩負防洪禦潮功能，保障民眾生命財產安全之外，也將兼顧生態與觀光需求。

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