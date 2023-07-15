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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭今年缺席正式教師搶人大戰 教師界籲明年提早籌劃

    宜蘭縣2年才舉辦1次正式教師甄選，今年未辦理。圖為教師教學示意圖，人物與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣2年才舉辦1次正式教師甄選，今年未辦理。圖為教師教學示意圖，人物與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    2023/07/15 20:39

    相關新聞連結：
    宜蘭縣代理老師開缺高達487人 教育界憂開學前招不滿

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕全台各縣市陸續舉行教師甄試，踴躍開缺搶正式老師，其中不乏宜蘭人才應試。但宜蘭縣2年才舉辦1次教甄，今年未辦理，教育界建議縣府，明年應提早籌劃，避免人才繼續外流。縣府教育處說，明年教師甄選，會及早因應，目前也著手籌組工作小組討論期程。

    許多縣市今年積極辦理教甄，大開正式教師缺額，光是六都就錄取超過1500人；代理老師紛紛「上岸」錄取為正式老師。宜蘭縣今年未舉行教甄，不少人選擇到外縣市「上岸」。

    教育界人士觀察，教師界正迎來一波退休潮，加上前幾年遇疫情，許多縣市停辦教甄，正式教師需求提升；教育部為健全教育品質，2月與各地方政府商議，希望將代理教師員額比率降至8％，各縣市因此增加正式教師的招收。

    宜蘭縣教師職業工會指出，全國搶老師的情況，預估會持續2到3年，許多縣市3月公告簡章，4、5月辦理報名事宜，宜縣府明年辦理教甄，建議時程提前別落人後，較有機會留住人才，教育處應安排足夠的行政人力籌劃，提早了解各校教師缺額，開出足夠缺額數。

    縣府教育處說，會建議學校做適切評估開缺，一方面可降低代理人數，一方面也穩定現場師資；明年的教師甄選事宜，縣府會及早因應，目前也著手籌組工作小組，討論相關期程。

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