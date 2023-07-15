宜蘭縣代理老師開缺高達487人 教育界憂開學前招不滿

宜蘭縣代理老師今年開缺高達487位，占總教師員額2成4。校園示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

2023/07/15 20:20

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宜蘭今年缺席正式教師搶人大戰 教師界籲明年提早籌劃

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣今年未舉行教師甄試，但各小學仍有教師需求，陸續開出代理老師缺額，目前累積487名。教育界說，這樣的缺額數前所未有，預期將有學校招不到足夠的代理老師。縣府教育處說，會積極協助各校，開學前應可讓師資到位。

今年暑假，宜蘭縣各小學開始「搶老師大戰」，75所小學共開出487位代理老師缺額；其中兼任行政主任或組長34位、導師260位、科任教師145位、特教36位、專任輔導教師12位，數量是前所未有的多，占全縣教師員額24％。

不過，其他縣市已陸續辦理正式教師甄試，招攬各地教育人才，其中不乏宜蘭人。宜蘭縣教師職業工會分析，宜蘭教育人才外流，加上縣內代理需求大增，各校可能面臨找不齊代理老師的窘境。

教師工會認為，縣府現階段應掌握各校代理教師招考情況，協助學校舉才，尤其是較難招到師資的偏鄉學校，而今年新進的代理教師，預期會有不少人沒有實際教學經驗，希望縣府與校方，協助提升其專業知能，以適應當前的教學環境。

教師工會也呼籲縣府，為了穩定教育環境，應正視代理老師比例偏高的問題；代理比例高的因素複雜，其中一個結構性因素，是全國的教師員額編制未與時俱進，希望縣府能向中央爭取，修法增加員額。

縣府教育處認為，宜蘭代理教師比例偏高的原因，在於宜縣小型學校較多，配合課程需要，確實有較多共聘或鐘點教師，會於適當機會向中央反映此情形。

對於師資找不齊的疑慮，縣府教育處回應，各校會持續辦理甄選，或是學校合作共聘、協調學校教師回兼等方式因應，縣府也會積極協助各校，開學前應可讓師資到位。

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