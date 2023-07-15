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    首頁　>　宜蘭縣

    蘇澳封街打水仗清涼嗨翻 壯圍彩繪稻田收割吃割稻飯

    宜蘭縣蘇澳鎮封街辦潑水節，民眾打水仗，鍋碗瓢盆都出籠。（蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮封街辦潑水節，民眾打水仗，鍋碗瓢盆都出籠。（蘇澳鎮公所提供）

    2023/07/15 19:27

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣今天天氣晴朗，壯圍鄉彩繪稻田「龜山朝日」，開放民眾下田體驗收割；蘇澳鎮的潑水節，民眾拿出水槍和鍋碗瓢盆，封街打水仗，鎮長李明哲、日本姊妹市石垣市市長中山義隆到場同歡。

    壯圍鄉公所在宜蘭河中央大橋下北岸，以稻田為畫布，交錯種植不同顏色的稻米品種，呈現「龜山朝日」童趣圖騰，吸引民眾拍照打卡。隨著稻米成熟，彩繪稻田開放250名民眾體驗割稻，享用「割稻飯」，重現早期農村以人力收成的過程，體驗農作豐收的喜悅。

    蘇澳鎮封街舉辦潑水節，大小朋友拿起水槍互噴水柱，全身濕透透，沿途的店家和居民，搬出水管、水桶甚至鍋碗瓢盆參戰，蘇澳鎮長李明哲、日本石垣市長中山義隆也舉起水槍，加入戰局。

    中山義隆說，大家都很熱情，非常開心，期待未來能與蘇澳鎮促成更多觀光交流，接下來預計開通石垣與蘇澳間的航運，請大家敬請期待。

    「炎炎夏日，讓大家清涼一下！」李明哲說，也很高興今年有許多外國朋友，一同響應潑水節，例如歷經兩年疫情後，再次回訪的石垣市團隊，還有宜蘭縣漁工職業工會帶領的印尼及菲律賓籍移工，組隊帶來東南亞異國風情裝扮；年年參加冷泉相關活動的日本知名女作家、《灣生回家》紀錄片女主角竹中信子，雖於上月逝世，但親屬替她圓夢，代為出席，大家相聚，共度美好時光。

    宜蘭縣壯圍鄉彩繪稻田「龜山朝日」收割。（壯圍鄉公所提供）

    宜蘭縣壯圍鄉彩繪稻田「龜山朝日」收割。（壯圍鄉公所提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮封街辦潑水節，蘇澳鎮長李明哲（右）、日本石垣市長中山義隆（中）加入戰局，與民眾同歡。（蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮封街辦潑水節，蘇澳鎮長李明哲（右）、日本石垣市長中山義隆（中）加入戰局，與民眾同歡。（蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣壯圍鄉彩繪稻田「龜山朝日」收割，鄉長沈清山（著白衣及斗笠者）與大小朋友一起下田體驗。（壯圍鄉公所提供）（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣壯圍鄉彩繪稻田「龜山朝日」收割，鄉長沈清山（著白衣及斗笠者）與大小朋友一起下田體驗。（壯圍鄉公所提供）（記者蔡昀容攝）

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