「灣生」竹中信子辭世前心繫故鄉蘇澳 兒女代完成遺願

《灣生回家》紀錄片女主角竹中信子的親屬，孫子東藍水（左起）、次男中村真樹、長女中村景子驚喜翻閱蘇澳鎮長李明哲（右2）準備的竹中信子紀念冊。（記者蔡昀容攝）

2023/07/14 23:33

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕日本知名女作家、《灣生回家》紀錄片女主角竹中信子生於台灣，在蘇澳成長，二次世界大戰後回日本。竹中信子年年返回蘇澳，參加冷泉系列活動，但她上月於日本逝世，親屬今天（14日）來到蘇澳，代替她出席週六日的潑水節及冷泉音樂會。

竹中信子1930年在台北州蘇澳郡出生，曾就讀蘭陽女中，祖父竹中信景是蘇澳冷泉開發者及「那姆內」彈珠汽水工廠創辦人，15歲時被遣送回日本。竹中信子把台灣視為故鄉，人生後半投入台日文史研究，往返台灣超過100次，她對冷泉有特殊情感，年年出席蘇澳冷泉相關活動。

竹中信子年事已高，先前入院治療，她說，要趕快把身體養好，回蘇澳參加冷泉活動，與在台友人相聚，但上月仍不敵歲月離世，享耆壽94歲。竹中的長女、次子及孫子，為完成她的遺願，今天抵達蘇澳，明後兩天將出席潑水節及冷泉音樂會。

蘇澳鎮公所準備竹中信子紀念冊，集結竹中家族及竹中信子來訪舊照、歷年剪報、蘇澳冷泉公園實景，今天送給竹中家族成員留存。竹中信子長女中村景子說，母親受到台灣和蘇澳很多關愛，子女帶著對她的懷念，替母親向大家致謝、與大家相聚。

中村景子從事動畫工作，她預計要把母親口中的蘇澳和場景，做成動畫作品，而母親逝世前一天，出版社也拍板定案，要將她口述的蘇澳記憶出版成冊；待作品出爐後，屆時再與台灣朋友分享。

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