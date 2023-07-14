宜蘭某國中性平案鬧得滿城風雨 監院促教部研議「師生互動指引」

宜蘭縣某國中性平案調查過程頻遭洩密等情事，監察院通過糾正宜蘭縣政府與某國中。監委也建議教育部，應研議就師生間性與性別互動關係議題提供指引。（資料照）

2023/07/14 18:32

〔記者楊丞彧／台北報導〕宜蘭縣某國中A生與B師及他校C師疑有校園性平事件，然調查過程中頻遭洩密，地方媒體大肆報導更導致A生遭輿論公審二度傷害。監察院糾正這所國中及宜蘭縣政府。監委也建議教育部，應研議就師生間性與性別互動關係議題提供指引。

監察院教育及文化、社會福利及衛生環境委員會聯席會議昨（13）日通過監察委員王幼玲與葉大華之調查報告。王幼玲與葉大華今（14）日於監院召開記者會說明。

監委表示，針對B師涉及3起性平案件調查結果，A生案經查性侵害不成立，但違反教師專業倫理。宜蘭縣教師專審會去年7月決議，做出停聘1年處分。而B師對其他兩名學生性騷案，1案不成立，1案成立，需接受8小時性別平等教育課程。

監委指出，後來蘇澳地區人士、民代及地方媒體陸續獲悉本案相關細節，並遭以「不倫戀」大幅報導，疑有當事國中參與調查人員外洩資訊，校方卻稱「查不出來」。而宜蘭縣政府專審會更認定校方已有調查過程產生洩密、不當接觸被行為人等爭議，並函請校方應該追究相關人員責任。顯然，校方已被認定違反性平法，且性平調查期間見諸媒體造成輿論公審，影響當事人學生權益甚深，然而校方卻遲未積極查明，更未究責、懲處相關人員。

監委指出，宜蘭縣政府雖為當事國中上級單位，但卻未善盡督導之責；尤其，當地方媒體獲悉案情且大肆渲染報導時，未能依兒少權法69條及早介入、澄清、協助受害A生。也未依兒童權利公約（CRC）與兒少權法要求媒體自律與落實究責洩密人員，顯有失保護兒少隱私及人格權屬實，涉有嚴重違失。

監委強調，本案經調查後，認定A生非受性侵害，然而，學校B師與學生相處未能謹守教師專業倫理界線確為事實，不符CRC第3條並嚴重影響學生學業及身心發展。有關宜蘭縣府後續對於B師復職職位安排及輔導措施應加強注意。據指出，B師將轉調教育處服務。

監委指出，依本案衍伸出教師專業倫理規範議題，現行相關規範未能發揮有效提醒作用等情，以國中校園教師權力關係的視角，B師缺乏對「學生情感依附」之敏感度，也未注意到或刻意忽略A生對其愛慕之情，已經超越師生界線，並未拉開距離。且性平事件的核心在於判斷老師處理兩人關係的合理性，判斷標準不是一般大家心照不宣的容忍範圍，而是專業權力行使的適當性。教育部允應研議就師生性與性別互動關係議題提供指引。

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