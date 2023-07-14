睽違3年終於復辦！宜蘭頭城中元搶孤9/14登場

宜蘭縣頭城中元搶孤今年復辦。（資料照）

2023/07/14 16:17

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台灣中元搶孤以「北頭城、南恆春」最為知名，頭城鎮先前因疫情停辦3年，今年是否復辦，引起各界關心。統籌的頭城鎮中元祭典協會今（14日）宣布復辦，搶孤將在9月14日、農曆7月鬼門關舉行。

頭城搶孤是宜蘭的文化盛事，2006年被宜蘭縣政府指定為節慶類無形文化資產；頭城搶孤於農曆7月最後一天午夜舉辦，讓孤魂野鬼在鬼門關前飽餐一頓，以祈求消災解厄。

活動當天，搶孤選手5人一組，以疊羅漢的方式，攀爬抹上牛油的孤柱，翻上孤棚，再直攀孤棧，奪下順風旗，而孤棧上繫掛的雞、鴨、豬肉、肉粽等祭品，由搶孤者拋下地面，分送給現場民眾。

不過，頭城搶孤並非年年辦理，有幾年因經費及工程影響而停辦；2020至2022年，搶孤因武漢肺炎疫情停辦，今年疫情趨緩，村里盼能恢復舉行，眼見日子將近，找竹子、綁孤棧等籌備工作刻不容緩，卻尚未聽聞復辦消息，相當焦急。

頭城鎮中元祭典協會理事長、鎮民代表會主席楊碧村今天宣布復辦搶孤系列活動，8月16日動土開工整地，陸續舉行各式科儀，9月13日在竹安河口「放水燈」祭祀水神，9月14日邀請國寶級民俗藝師跳鍾馗除煞，午夜舉行搶孤競技。

搶孤活動當天，會先舉辦「搶飯棚」作為暖身賽，以個人為單位報名，第一名可獲獎金5萬元，正式的搶孤競技第一名則是15萬元，選手還可從孤棧上，另獲村里加碼的獎金。

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