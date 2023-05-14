宜縣男師性騷女學生求緩刑 法官斥為人師表辜負信任判3月

宜縣某高中男師性騷女學生求緩刑，法官斥為人師表辜負信任判3個月。（資料照）

2023/05/14 20:22

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某高中陳姓男老師，涉嫌以摟腰、擁抱方式性騷校內女學生小美（化名），宜蘭地方法院審理過程，男師請求緩刑，法官認為他為人師表，辜負學生家長信任，應給予適當刑責，判3個月徒刑。校方回應，案發後記2大過將陳師解聘。

這名年約40歲陳姓男老師，高中及大學均就讀名校，擔任教職期間頗為活躍，與學生互動熱絡，不料，竟出現踰矩行為，讓學校師生相當意外，性騷擾案發當時小美就讀高一。

檢警調查指出，去年3月某日，男師在任教學校晚自習時間，見到小美從教室走出來要上廁所，藉故向前攀談，趁女方來不及防備時，對小美牽手、觸摸、摟腰、擁抱，還意圖親吻，小美深感不舒服，向校方投訴、報警處理，男師在警訊供稱，因壓力大才會做出這種行為。

承辦檢察官認定男師性騷，全案偵結起訴，痛斥他飾詞狡辯毫無悔意，建請法官從重量刑。宜蘭地院審理期間，男師請求緩刑，承審法官審酌男師沒有坦承犯罪，未與告訴人和解，且破壞校園安全環境，不宜給予緩刑宣告，依成年人對少年犯性騷擾防治法第25條第一項之性騷擾罪，處有期徒刑3個月，可易科9萬元罰金。

校方表示，案發後啟動相關機制，對被害女學生作心理輔導，並召開性平會，決議對男師記2大過解聘，陳男目前已經不在該校服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法