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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭運動公園附近竊賊拂曉偷車內財物 苦主發文示警

    宜蘭運動公園附近傳出竊嫌（左）利用拂曉時分作案，偷走被害人車內4萬多元。（圖擷取自宜蘭知識+）

    宜蘭運動公園附近傳出竊嫌（左）利用拂曉時分作案，偷走被害人車內4萬多元。（圖擷取自宜蘭知識+）

    2023/05/14 17:26

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭運動公園附近傳出宵小隨機行竊，一晚犯下4起竊案，一名被害人車子未上鎖，車內4萬多元遭竊，調閱監視畫面得知嫌犯利用清晨4點50分天剛亮的拂曉時分作案。警方受理報案後，已鎖定嫌犯身分全力追緝。

    網友昨天深夜在地方臉書社團「宜蘭知識+」發文示警，指宜蘭治安亮紅燈，一晚4次行竊，提醒民眾提高警覺，注意居家環境可疑人物，附上疑似竊嫌作案畫面。

    監視器拍下畫面顯示，本月10日清晨4點50分左右，一名穿著深色外套、戴著黑色口罩的男子，騎乘腳踏車停在被害人住家一樓車庫前東張西望，不久後打開停在車庫的轎車車門，上半身鑽進車內翻箱倒櫃，行竊過程全被錄下。

    宜蘭警分局表示，案發當天接獲宜蘭市公園路住戶報案，隨即派員了解，經查被害人停在自家一樓車庫的轎車忘了上鎖，後來發現車內4萬多元不翼而飛，調閱監視畫面，才知道竊嫌趁著清晨四下無人空檔偷走車內財物。

    警方表示，已鎖定嫌犯身分，全案正在深入偵辦，並提醒大家離開車輛時，車子務必上鎖，錢包與貴重物品切勿留置車內，以免遭有心人士覬覦，如有財物失竊請在第一時間報警處理。

    宜蘭警方受理報案後，掌握案發當天嫌犯騎乘腳踏車畫面（紅圈處）全力追緝。 （圖由警方提供）

    宜蘭警方受理報案後，掌握案發當天嫌犯騎乘腳踏車畫面（紅圈處）全力追緝。 （圖由警方提供）

    竊嫌（紅圈處）打開被害人車門，上半身鑽進車內翻箱倒櫃過程被監視器拍下。（圖擷取自宜蘭知識+）

    竊嫌（紅圈處）打開被害人車門，上半身鑽進車內翻箱倒櫃過程被監視器拍下。（圖擷取自宜蘭知識+）

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