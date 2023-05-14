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    宜蘭綠博謝幕 童玩節7/1接棒已有14國團隊允諾來台演出

    宜蘭綠博閉幕式中拉起「宜蘭童玩節歡迎您」迎賓布條，宣告童玩節將在7月1日接棒。（記者江志雄攝）

    宜蘭綠博閉幕式中拉起「宜蘭童玩節歡迎您」迎賓布條，宣告童玩節將在7月1日接棒。（記者江志雄攝）

    2023/05/14 14:14

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕2023宜蘭綠色博覽會今天閉幕，45天活動期間遊客數超過40萬人次，與去年24.4萬人次相較增加不少，閉幕式中拉起「宜蘭童玩節歡迎您」迎賓布條，宣告童玩節將在7月1日接棒，因疫情趨緩台灣國境解封，已有14個外國團隊表達來台表演的意願。

    綠博主辦單位委託佛光大學民調中心的調查統計，本屆綠博整體滿意度93.1％，對永續發展主題有94％肯定，另有96.2％願意向親友推薦，初估為宜縣帶來3.89億元周邊經濟效益。

    綠博閉幕式安排原住民舞蹈炒熱氣氛，接著由羅東竹林國小合唱團及仰山合唱團上台獻唱，之後推出「春遊綠博，夏樂童玩」橋段，象徵綠博謝幕後，交棒給夏季旗艦活動童玩節。

    蘭陽舞蹈團帶來童玩節主題曲「青春夢土」舞碼，並播放有意來台的團隊影片，包括墨西哥、南韓、泰國、菲律賓等國舞蹈表演畫面，期待在冬山河親水公園與大家見面。

    宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德等人登上舞台，拉起「宜蘭童玩節歡迎您」，高喊「綠博好棒，童玩接棒」口號，觀眾席響起陣陣掌聲；林姿妙感謝各單位努力，把綠博辦得有聲有色，1個半月後歡迎大家造訪童玩節。

    去年童玩節受到疫情影響，邀請的外國團隊中只有斯里蘭卡順利抵台，隨著國境解封，國際文化交流逐漸恢復正常，經過宜蘭縣政府文化局接洽，已有14國團隊允諾參與演出。

    童玩節籌辦工作進入緊鑼密鼓階段，縣府文化局正在招募親善大使團與親善接待參訪社區，活動預計7月1日開幕，持續到8月13日，為期44天。

    蘭陽舞蹈團演出童玩節主題曲「青春夢土」舞碼，背景畫面是童玩節招牌戲水設施水迷宮。（記者江志雄攝）

    蘭陽舞蹈團演出童玩節主題曲「青春夢土」舞碼，背景畫面是童玩節招牌戲水設施水迷宮。（記者江志雄攝）

    菲律賓舞團透過影片表達參加童玩節表演的意願。（記者江志雄攝）

    菲律賓舞團透過影片表達參加童玩節表演的意願。（記者江志雄攝）

    今年綠博45天活動期遊客數超過40萬人次。（記者江志雄攝）

    今年綠博45天活動期遊客數超過40萬人次。（記者江志雄攝）

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