宜蘭大學籌備校史、扶助弱勢學生 朝百週年邁進

國立宜蘭大學2026年將滿百年，宜大規劃多項計畫，並發表「百年校慶紀念酒」，回饋捐款者。（記者蔡昀容攝）

2023/05/13 19:05

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭大學是宜縣唯一國立大學，2026年將滿百年，屆時將是全台第17所百年大學。宜大與酒廠合作，今（13日）發表捐款贈品「百年校慶紀念酒」，號召校友與各界先進，資助經濟狀況弱勢學生、百週年校史系列工作及校園建設。

宜蘭大學1926年創立，最初是台北州立宜蘭農林學校，歷經多次轉變，從台灣省立宜蘭農業職業學校、國立宜蘭農工專科學校、國立宜蘭技術學院，2003年改制國立大學體制迄今；神農、城南、五結校區合計56.9公頃，大礁溪實驗林場、金六結實習農場、南澳農場合計190.06公頃，有4學院，生資、人管、電資、工學院。

校長吳柏青表示，宜大早期培育農業相關人才，扮演伴隨宜縣產業發展的重要角色，宜大因此更有責任與使命，在教學、研究方面更加卓越，同時深耕在地，與產業合作，讓學生畢業後願意留在宜蘭，成為幫助宜蘭產業發展的人才。

宜大即將邁入百週年，校方規劃校史論壇、公共藝術、弱勢扶助計畫。校史論壇方面，校方正籌備校史資料，規劃出版《國立宜蘭大學百年校史》及8本《百年校史系列資料篇》，也會陸續舉辦百年校慶活動，如學術論壇、專題演講等。

公共藝術方面，宜大近年改造校園，打除圍牆並改善環境，師生與鄰里皆有感，但尚缺具代表性的精神標誌，校方規劃以公共藝術方式，增加入口意象。

弱勢扶助方面，宜大統計，約1350名學生，經濟狀況不理想，占全校學生數23%，是家庭校方規劃「展翼計畫」，讓學生在校期間，減少打工時間，支持他們將更多心力放在學業。

種種計畫需經費支持，校方推出200瓶「百年校慶紀念酒」，今舉辦發表會，該酒選用波本桶威士忌原酒，帶椰子、香草、木頭辛香及清新熱帶果香，以回饋捐款者，捐款逾5萬元可獲贈1瓶，目標籌措1000萬元，詳細資訊至宜蘭大學官網首頁查詢，或電洽03-9317016黃小姐。

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