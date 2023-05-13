女兒患罕病、就醫負擔沉重漫長 陳紹詞獲表揚只盼孩子平安健康

宜蘭家扶推薦的陳紹詞媽媽（右後），陪伴女兒漫長的就醫之路，讓人看到「為母則強」的堅毅。（記者游明金攝）

2023/05/13 15:34

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天在縣民大廳辦理「母儀典範」模範母親表揚，共有14位獲獎。宜蘭家扶推薦的陳紹詞媽媽，小女兒有聽力障礙，大女兒罹患腎臟罕見疾病，漫長的就醫之路，讓人看到「為母則強」的堅毅；她說，身為母親的小小心願，不求大富大貴，只願孩子能夠平安健康。

明天是母親節，宜蘭縣政府今表揚14位由公所、學校與民間體推薦的模範母親；分別是郭陳翠屏、林玲紅、林康阿雪、張江绣美、黃李寶珠、池鳳美、李楊招治、陳麗珠、林吳美玉、陳黃淑硯、劉李阿碧、羅惠春、董許育花及陳绍詞等人。最年長的是92歲黃李寶珠，最年輕的是44歲陳紹詞。

陳紹詞是護理師、在長照機構擔任個案管理師，小女兒出生沒多久就被發現有聽力障礙、大女兒到8歲時被診斷出腎臟罕見疾病，她扛起照顧兩個女兒責任，辭去醫院病房護理師工作，改任不須輪班的個管師，最後更轉任工作時間較有彈性的長照機構工作，但薪水僅剩原本護理師的一半。

陳紹詞原本抱著「錢夠用就好」，一直婉拒社福團體援助，認為資源應該留給更需要的人，但罕見疾病昂貴的用藥並沒有健保給付，女兒從8歲到現在10歲，就花了約200萬元醫療費用，壓得她喘不過氣來，最後才接受家扶及公部門的社會福利救助。她說，很感謝一路走來，幫助過她的貴人與支持團體。

讓人欣慰的是，陳紹詞兩個女兒目前狀況穩定，成績優良，在學校與同學相處良好，家中牆壁貼了不少榮譽獎狀；在家幫忙做家事，是貼心的好幫手，她也會在假日帶孩子參與家扶活動，學習付出與回饋社會。

明天是母親節，陳紹詞說，只要看到女兒一點一滴進步，就是她最大回饋，早已忘記什麼是累、什麼是苦，現在她只想往前看，身為母親的小小心願，不奢求大富大貴，只祈盼孩子健康平安。

員山鄉推薦的黃李寶珠，丈夫在39歲時病逝，留下5名子女，最大的9歲，最小的才1歲多，人生遭遇如此重大打擊，為了年幼子女，她不得不收拾起悲傷心情，「母兼父職」照料孩子大小事，咬牙艱辛過日子，5個孩子各有成就，是她內心最感欣慰的事，她的媳婦莊淑姿在衛生局食藥科擔任科長，工作表現也備受肯定。

宜蘭縣政府今天在縣民大廳辦理「母儀典範」模範母親表揚，共有14位獲獎。（記者游明金攝）

員山鄉推薦的92歲黃李寶珠（前排捧花），「母兼父職」獨自撫養5個孩子，而今已是四代同堂。（記者游明金攝）

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