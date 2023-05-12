力爭4年 南方澳斷橋工殤紀念碑9月完工

南方澳斷橋工殤紀念碑將設在宜蘭縣討海文化館旁。（記者蔡昀容攝）

2023/05/12 21:20

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕2019年南方澳斷橋震驚全台，6名外籍漁工罹難，宜蘭縣漁工職業工會每年舉辦追思會，爭取設立工殤紀念碑，但各單位推諉，一度引起監委關注，現由蘭陽博物館接下任務，將工殤碑設置在討海文化館旁，預計今年9月完成。

南方澳斷橋案發生後，漁工職業工會希望在斷橋地點設立工殤紀念碑，除了紀念罹難者，也向政府及社會呼籲，以此警惕，重視勞工安全保障。

公部門原本的方向，是改建南方澳岸置中心時，將紀念碑納入工程設計，但交通部、勞動部、漁業署、縣政府沒有共識，監察委員紀惠容一度批各單位相互推諉，啟動調查。

規劃設在討海文化館旁

在各單位協調下，縣立蘭陽博物館接受航港局委託，代辦工殤碑設置任務，規劃將工殤碑設在討海文化館旁，目標是斷橋4周年以前完成，也就是今年9月完工。

討海文化館位於南方澳大橋旁，介紹南方澳漁業。蘭博館長陳碧琳說，外籍漁工的故事，也是當地漁業的一環，納入設置後，不但豐富文化館的人文、歷史、產業資料，也呈現舊橋、新橋的歷史，以及外籍漁工的奉獻與工殤。

對於設置工殤碑，漁工職業工會樂觀其成，各單位很有誠意，也很認真做；工會參與幾場設計會議，設計師在碑上設計追思詩作，工會當場建議，用移工母語方式呈現，並開放外籍漁工投稿參與，撫慰斷橋案的陰影。蘭陽博物館說，會蒐集工會、漁業從業人員、民代等各界意見，經彙整後融入紀念碑設計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法