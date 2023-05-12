宜蘭縣府公告東澳水產保育區限制水域遊憩活動 引來假保育、真刁難批評

宜蘭縣政府公告東澳水產保育區限制水域遊憩活動，引來批評，圖為之前爭取水域解嚴相關活動。（資料照）

2023/05/12 19:49

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府預告公告「宜蘭東澳水產動植物繁殖保育區限制、禁止水域遊憩活動範圍、種類、時間及活動注意事項」草案，引來假保育、真刁難的批評。縣府工旅處表示，該水域為保育區，因此以環境生態、漁民生計作為優先原則，預告公告期間，各方面意見都會納入研議，待與漁業主管單位及漁民團體確認後，完成正式公告內容，再對外公告施行。

這項預告公告，東澳水產動植物繁殖保育區，僅開放以生態導覽帶客從事獨木舟、立式划槳（SUP）活動，與經核准進行生態調查的浮潛活動，其他未列舉的水域遊憩活動一律禁止。辦理帶客從事生態導覽之獨木舟、立式划槳活動，應經保育區主管機關公開評選合格，始得為之。進行生態調查之浮潛活動，應經保育區主管機關核准。

開放生態導覽期間為每年5月1日至10月31日，上午8時至下午5時，除取得保育區主管機關核准同意者外，其餘時間一律禁止，活動期間每日總量限制300人次。

縣府表示，違反公告規定限制、禁止事項者，依發展觀光條例第60條規定，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動，具營利性質者處5萬元以上、20萬元以下罰鍰，並禁止其活動，本公告試辦2年，將視保育區水產動、植物復育成效滾動式辦理檢視修正。

這項公告引起部分親水人士的反彈，有人認為水域是公共財，根本是假保育真刁難；如果要限制應該任何船隻都不得進入，為何只限制休閒活動。也有人說，保育與休閒並不一定存在衝突。更有人批評，是假保育名義，圖利特定業者與產業，要禁止卻又讓特定運動可以進入，縣府必須說明。

縣府工旅處表示，宜蘭縣政府所轄水域管理，在環境生態、居民生活、漁民生計及遊憩安全等考量下，朝開放的方向研議，並依據發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法等法令進行管理。

工旅處表示，東澳水產動植物繁殖保育區，因該水域為保育區，因此以環境生態、漁民生計作為優先原則，並尊重漁業主管單位及漁民團體建議，預告公告期間，大家的意見都會納入研議，待與漁業主管單位及漁民團體確認後，完成正式公告內容，再對外公告施行。

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