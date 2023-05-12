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    要宜縣警察宣示「不要取締安全帽」 議員黃建勇質詢引發網友撻伐

    宜縣議員黃建勇日前質詢警察局長時，要求警方宣示不要取締安全帽，引起網友撻伐。（擷取自宜縣議會官網）

    宜縣議員黃建勇日前質詢警察局長時，要求警方宣示不要取締安全帽，引起網友撻伐。（擷取自宜縣議會官網）

    2023/05/12 17:48

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議員黃建勇在縣議會質詢縣警察局時，要求警察局宣示「不要取締安全帽」（指未戴安全帽），在網路引起撻伐。黃建勇今天澄清，「不是叫警察不要開」，而是希望以佛心或勸導方式，體諒農民種田的辛苦與不便。警察局指出，如果不是屬於惡性重大違規，會鼓勵同仁儘量以勸導為主。

    黃建勇在10日的警政質詢時說，安全帽的問題，地方很困擾，每天都在抱怨，到底安全帽開一次罰500元，警察局是賺多少？還是安全帽比較好抓？農民種田出來就遇到，局長你也不要這樣，你是頭城人，那邊沒有種田的嗎？

    他指出，就是那幾個警員比較愛抓，警察在講習有特別指示，這幾個抓安全帽，這幾個抓紅燈，是這樣子的嗎？他知道警察用意是好的，但有特殊案件、特殊地方、特殊的人，應以勸導、用菩薩方式來勸導，警方可以做宣示嗎？「派出所管區裡員警，不能開管區內的未戴安全帽」。

    黃建勇指出，天氣這麼熱，這種天種田起來，汗流浹背，還要戴安全帽很不方便，農民中午要趕回家吃飯，過個堤防就到家，但就有「巡邏的」開下去500元，他希望警察同仁不要有這種心態，感覺非常差，影響員警形象。

    他希望局長有「佛心」作法，不要讓老百姓、農民，在這麼熱的農田耕作後要回家吃飯，騎1、200公尺就被抓，希望警方執勤以勸導代替罰單。

    局長林武宏說，取締安全帽沒有獎金，沒辦法宣示不要取締，戴安全帽發生車禍可以防止頭部撞擊減少死亡，但他蠻重視勸導的，不要馬上就開單，只要不是屬於惡性重大違規，他會鼓勵同仁儘量以勸導為主，民眾為了自己騎機車安全，還是儘量戴安全帽，警方會依法執勤，但執勤技巧會再要求，態度也要好。

    黃建勇的質詢被PO上網，網友說，看了真的傻眼，希望議員接受陳情時，要以遵守法規為前提，不戴安全帽車禍身亡，議員要對家屬負責嗎？也有人批評「跟三寶議員一樣北七」，還叫人家宣示不開單，神扯！違規就是違規，議員請搞清楚狀況好嗎？

    不過，壯圍當地民眾聲援黃建勇，中華民國講的情理法，情是在前面，才講道理與法律，在鄉下地方就最有人情味，如果在大馬路絕對是守法，因為鄉下的路都是短短的，方便就好，在有人情味的鄉下地方要講人情味，可以說「下次注意一點」，用勸告的不要一味的罰款。

    黃建勇今天再次說明，他的質詢是希望警方以佛心或勸導方式，不是叫他們不要開，請大家要諒解這美意，農民在田裡工作，身體很髒、汗流浹背，戴安全帽很不方便，拜託警方用勸導維護農民身心安全，不是叫警方不要取締，違規是事實，但有些民情，希望各位朋友要體諒，農民反應很多，都一直投訴。

    黃建勇議會質詢網址：https://mod.ilcc.gov.tw/mod/front2016/vod_show_mp4_play.asp?id=10778&rule=1&film_spec=MP4

    騎機車戴安全帽已成為生活習慣，也能保護自己安全。（記者游明金攝）

    騎機車戴安全帽已成為生活習慣，也能保護自己安全。（記者游明金攝）

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