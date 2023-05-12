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    首頁　>　宜蘭縣

    14公分深坑害機車騎士摔傷骨折 宜縣府須國賠33萬

    道路坑洞造成陳姓機車騎士摔倒受傷，宜蘭縣政府國賠33萬餘元。圖為示意圖，非事故路段。（資料照）

    道路坑洞造成陳姓機車騎士摔倒受傷，宜蘭縣政府國賠33萬餘元。圖為示意圖，非事故路段。（資料照）

    2023/05/12 16:08

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣陳姓男子騎機車，行經三星鄉大洲路，因路面有深達14公分坑洞，造成陳男摔倒骨折；陳男認為宜蘭縣政府是道路養護單位，未做好管理養護責任，提出國賠請求。宜蘭縣政府國賠事件處理委員會認為，縣府對事故地點道路管理欠缺，應賠償33萬5118元。

    縣議員陳福山今在議會質詢縣府國賠案件；縣府秘書處長曾成陽說，去年有7件國賠案，5件屬縣府權責，但都未構成要件拒絕理賠，2件是鄉鎮市公所案件移轉處理；今年有2件，1件拒絕理賠，另1件就是陳男這件，賠償33萬餘元。

    五結鄉58歲陳姓男子，在去年11月21日下午6點左右，騎機車經過大洲路段時，因路面有深達14公分坑洞，致使他閃避不及而摔倒受傷，造成左側鎖骨骨折。陳男認為，宜蘭縣政府是該道路管理機關，公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任，因此向縣政府提出國賠請求。

    陳男在請求書指出，縣府是該道路養護單位，竟讓路面存有深達14公分的坑洞，足以使經過車輛發生事故危險，縣府對該道路管理顯有欠缺，羅列醫療費、看護費、工作損失與精神慰藉金等，共請求41萬9173元國賠費用。

    宜蘭縣政府國賠事件處理委員會最近完成審查，依據三星分局提供的道路交通事故現場圖、調查報告表、事故照片、監視器畫面與醫院診斷書等資料；陳男所述應可信為真實，客觀上縣府對事故地點的管理難認無欠缺，難解免賠償責任。

    不過，委員會也認為，審酌陳男行經事故地點未注意車前狀況等情狀，以及縣府管理欠缺情形，陳男應負20％、縣府應負80％過失責任，同意賠償33萬5118元，並以此金額與陳男協議。

    縣議員陳福山（左）今在議會質詢縣府國賠案件；縣府秘書處長曾成陽說明。（擷取自宜蘭縣議會官網）

    縣議員陳福山（左）今在議會質詢縣府國賠案件；縣府秘書處長曾成陽說明。（擷取自宜蘭縣議會官網）

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