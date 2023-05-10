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    首頁　>　宜蘭縣

    醫師比讚！91歲還是1尾活龍 自爆房事讓88歲老婆「非常滿意」

    王維昌說，男性朋友控制好三高及慢性疾病，同時加強運動，確保肢體健康，高齡者也能享受愉悅的魚水之歡。（示意圖）

    王維昌說，男性朋友控制好三高及慢性疾病，同時加強運動，確保肢體健康，高齡者也能享受愉悅的魚水之歡。（示意圖）

    2023/05/10 20:01

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名高齡91歲的陳老先生，因下體癢到診所就醫，診療過程中主述前一晚有跟88歲妻子享受魚水之歡，醫師問他太太滿意嗎？老翁回說「非常滿意」，醫師睜大眼睛豎起拇指，稱讚他是一尾活龍。

    這名陳老先生1932年出生，昨天獨自到羅東鎮王維昌診所看診，進入診間時以難為情口吻說「我的皮膚癢」，家醫科主治醫師王維昌追問哪裡癢？老先生才說出下體不適的原由。

    老先生指稱，他與妻子已有2年未行房，8日晚間妻子一時興起「苦苦哀求」，2人隨後做愛做的事，不料，隔天下體就癢起來，王維昌問他，翻雲覆雨過後老婆有何反應？老先生回答「非常滿意」。

    王維昌查看相關資料，陳老先生91歲，陳太太88歲，不禁張大眼睛，對他比個大大的讚，至於下體癢症狀，只是局部濕疹，並無大礙。

    行醫將近40年的王維昌說，年紀超過70歲男性，通常要靠藥物助興才能讓另一半滿意，依照陳老先生的陳述後，應無使用藥物，被稱為活龍當之無愧。他也表示，男性朋友控制好三高及慢性疾病，同時加強運動，確保肢體健康，高齡者也能享受愉悅的魚水之歡。

    家醫科醫師王維昌（如圖）稱讚91歲陳老先生是一尾活龍。（圖由王維昌提供）

    家醫科醫師王維昌（如圖）稱讚91歲陳老先生是一尾活龍。（圖由王維昌提供）

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