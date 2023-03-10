破除藍白合謠言！ 國民黨宜蘭立委人選爆黑馬 傳是連任4屆議員林岳賢

國民黨宜蘭立委人選爆黑馬，傳出縣黨部打算提報連任4屆議員林岳賢。（記者游明金攝）

2023/03/10 16:13

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭立委選舉，藍綠白都將啟動提名作業，國民黨人選爆出黑馬！縣黨部主委張建榮證實，黨部已向中央建議提名縣議員林岳賢參選立委，同時強調絕無「藍白合」的考慮；雖然林岳賢指自己身體有些狀況目前暫不考慮，但國民黨秘書長黃健庭等高層都在積極勸進中。

宜蘭縣目前有兩席立委，分別是民進黨陳歐珀與民眾黨不分區立委陳琬惠；國民黨在縣長選舉贏得勝選，林姿妙官司纏身，仍順利高票連任，藍營像打了劑強心針，對2024立委選舉抱持樂觀態度，希望能趁勝追擊，一舉贏回立委寶座。

國民黨內之前傳出前縣長呂國華，以及無黨籍議員黃定和希望回國民黨，重披戰袍參選立委；但黨內對兩人都有質疑，呂國華連任縣長失利，上屆代表國民黨參選立委也戰敗；而黃定和上屆違紀參選立委被開除黨籍，且瓜分呂國華選票，黨內雜音不少。

由於國民黨內一直無適合人選，坊間傳出「藍白合」的可能，共推民眾黨陳琬惠，挑戰民進黨的陳歐珀，對此，國民黨縣黨部主委張建榮說：「絕不可能，沒有這回事」，這是有心人亂放話，國民黨是泱泱大黨，不可能沒有人選，如果真的沒有人，他自己來選「不行嗎？」

張建榮指出，縣黨部已向黨中央提報立委人選，連任4屆、49歲的縣議員林岳賢是非常優秀且適合的人才，年輕、服務全面、謙虛、誠懇，形象相當好，很受選民肯定與支持，他的父親林明昌曾任國代，也有選舉與操盤經驗。

張建榮說，國民黨秘書長黃健庭已與林明昌、林岳賢談過，組發會等高層也要來宜蘭約林岳賢見面，希望全力促成，至於黃定和有黨籍問題還未解決，呂國華則向他說「不選了」。

林岳賢指出，秘書長確實找他們談過，但他肝不好，容易疲倦勞累，免疫力也下降，目前最重要的工作，就是把身體養好，把議員工作做好，而且他才剛當選議員，暫不考慮參選立委。

林岳賢推薦呂國華是很適合的人選，他說，呂有經驗，當過縣長，對宜蘭建設與相關事務，都駕輕就熟，呂前兩天與他聊過，如果沒有年輕人或優秀人選要出來，呂願意承擔，並沒有說不選。

呂國華說，支持黨內年輕人參選，希望年輕人出來承擔，不只林岳賢，許多鄉鎮市長、議員也都很年輕優秀，黨內人才濟濟，目前不考慮參選，除非年輕人都沒有要選他才會考慮。

黃定和則指出，要不要選立委還在考慮，如果參選當然希望爭取國民黨提名。

陳歐珀表示，不管藍白合不合，他都尊重，民進黨只有團結才能贏得選舉，目前就是做好自己，這就是最好的準備，他會把過去三屆立委的表現，以及未來所要做的事情，讓民眾充分了解，未來5年，宜蘭將進入建設高峰期，將有5500億元建設要發包動工，宜蘭要動起來，他會堅定推動。

陳琬惠說，區域立委選舉要不要參與，黨中央還在研議相關計畫，她會遵照黨中央相關選戰策略來做配合，有些鄉親看到她在立院質詢跟表現，勸進她參選區域立委，她自己想法就是尊重黨中央安排。

陳琬惠說，國民黨沒跟她們接觸，只要能團結所有想要改變力量，她們都不排斥，民眾黨一直扮演關鍵力量，希望把關鍵力量發揮到最大。

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