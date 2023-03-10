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    慈濟大學和慈濟科技大學擬自家人合併 教育部審議中

    慈濟大學和慈濟科技大學擬自家人合併，在學校官網設有合校專區，教育部今表示正在審議中。（取自官網）

    慈濟大學和慈濟科技大學擬自家人合併，在學校官網設有合校專區，教育部今表示正在審議中。（取自官網）

    2023/03/10 07:49

    〔記者林曉雲／台北報導〕少子化衝擊高教，不少大學尋求整併或合併「把餅做大」。慈濟大學與慈濟科技大學「自家人」擬合併為慈濟大學，教育部今說明，兩校同屬「慈濟學校財團法人」所設之學校，去年10月14日函報教育部合併計畫書，教育部目前正在審議中。

    慈濟大學在官網設有合校專區，目前慈濟大學學生約3400人，慈濟科大學生約3200人，兩校均以培育醫護人才為重點，校方說明，為提升教職員生更具國際競爭力及更高的教育品質，規劃兩校合併工作，以期整合教學資源，統合教學設施，深化研究成果，強化教育質量。

    兩校合併已進行20年，民國92年即曾提案「慈濟技術學院與慈濟大學合併為慈濟大學」，因當時法規未臻完備而未進行，98年教育部同意「慈濟學校財團法人」合併，接續辦理「大學、技術學院合併」案，但因稅賦和增值稅延緩；102年提案「慈濟技術學院與慈濟大學合併為慈濟大學」，決議成立學校合併推動小組；後續一直推動中，110年訂定兩校合併後之暫行組織規程，通過合併計畫書。

    教育部說明，依慈濟規劃，存續合併後之慈濟大學將成為具有原慈濟大學校本部、人社校區及原慈濟科技大學等三個校區之大學，各學制班別仍維持原規模並依據現行管道招生。

    教育部表示，有關兩校教職員工及學生權益，慈濟應依「大專校院合併處理原則」規定，規劃保障學校教職員工及學生之權益，原學校對教職員工權益事項規範，在合校後相關規章未訂定前，基於信賴保護原則，將明定過渡期間適用原規定，給予適度的權益保障。

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