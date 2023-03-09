走失浣熊敲門乞食怎麼辦？專家給解方

疑似走失的浣熊，出沒在三星鄉民宅。（陳姓民眾提供）

2023/03/09 18:20

首次上稿 17:37

更新時間 18:20

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕一隻小浣熊8日出沒三星鄉，晚間還到民宅「敲門要食物」。據了解，飼主從台北帶小浣熊到宜蘭玩，沒想到中途脫離走失，熟悉動物習性的民間組織，9日傍晚成功協助飼主誘捕，讓浣熊回家；該組織呼籲，請飼主務必替寵物登記晶片，民眾若遇走失浣熊，建議以保持距離的方式，控制其行動範圍，再通報相關單位處理。

陳姓鄉民表示，白天時，小浣熊躲在上將路二段教堂邊的屋簷，後來疑似餓壞了，晚間跑到她家陽台抓紗窗，叩門要食物，所以她給了一些貓飼料，小浣熊吃完就跑掉；她研判是走失的寵物，但不熟悉浣熊習性，「聽說蠻兇的」，不敢隨便抓捕。

蘭陽綠野工作坊說明，浣熊源自北美洲，雜食性，富有好奇心，學習能力極強，飼養籠器如不夠堅固，他們會細膩觀察，想盡辦法破壞逃家。

浣熊視力不好，靠觸摸辨識物品，前爪有一層角質，需浸水軟化，提高靈敏度，利於觸摸辨認，整體動作看起來如同清洗物品，故名「浣熊」。

摸完東西，浣熊習慣「咬上一口」，什麼都想咬咬看，強壯咬合力加上犬齒，可造成一定的破壞力，工作坊建議，民眾若遇到疑似走失的浣熊，離牠保持一段距離，以掃把控制牠的行動範圍（控制在角落），或拿大桶子蓋住牠，並打電話給縣府農業處或動植物防疫所，或是跟著牠跑，以利相關單位掌握牠的位置。

網友評論，「浣熊屬於外來入侵種，一定要通報」，但蘭陽綠野工作坊強調，「入侵種」指在台灣有繁殖並有族群，多數不必通報，只有經過特殊公告族群，例如綠鬣蜥、埃及聖䴉等，才需要通報；浣熊這類型的寵物屬於「外來種」，可合法飼養。

工作坊也提醒，飼養寵物仍要打晶片作登記，避免尋回後，無法證明寵物隸屬於誰，另據動物傳染病防治條例，食肉目寵物需接種狂犬病疫苗，包括犬貓、雪貂、狐獴、白鼻心、浣熊等。

疑似走失的浣熊，晚間到三星鄉民宅陽台洗手台，挺身疑似站立覓食。（陳姓民眾提供）

疑似走失的浣熊，晚間到三星鄉民宅「叩門要食物」。（陳姓民眾提供）

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