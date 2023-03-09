被自助餐耽誤的藝術家！ 他巧手讓水管化身尿尿小童迎客

頭城鎮喜洋洋自助餐老闆黃清龍，把水管製成人偶，招呼客人、指引動線，或化身尿尿小童（左）灌溉魚池。（記者蔡昀容攝）

2023/03/09 00:14

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕開業32年的頭城鎮喜洋洋自助餐，是當地居民熟悉的味道，店門口近期出現水管製成的人偶，指引客人點餐，還有飛行傘員、尿尿小童，趣味可愛，鄉親稱讚，老闆黃清龍是被自助餐耽誤的藝術家，黃清龍謙虛說，技術上不困難，他只是幸運發現水管的有趣之處。

61歲的黃清龍，假日游泳、健身，練成一身好體格，平時在家陪妻子看電視，閒著無聊，就找些材料把玩，沒想到做出興趣。後來參加鎮上「千龜來朝」、「福神弄龜」比賽，利用廢棄的洗菜盆、炒菜鍋、輪胎、旋轉椅腳等，做成烏龜造型裝置，雙雙獲得首獎，也從中獲得自信。

黃清龍的巧思，家中隨處可見，精心磨製的石頭、閒置板凳製成的時鐘、廢棄木頭轉變而成的魚缸架，就連原本中空發霉的芭樂樹幹，經過他的巧手，搖身一變成為霸氣的簍空造型擺設。

疫情期間，黃清龍減少外出，卻閒不下來，見網友分享鐵管創作，靈機一動，將材料替換成更易裁切，且成本更親民的塑膠水管，做起水管人偶；一開始並不順利，例如頭城盛行的衝浪，但他沒衝過浪，不知道如何設計人偶的衝浪姿勢，經詢問衝浪好手和幾天思索，才成功做出來。

黃清龍的水管人偶，站在店門口向客人道「歡迎光臨」、祝賀「錢多到兔」，或舉告示牌指引排隊動線，以及附近知名景點「頭城老街」方向，甚至玩起飛行傘，或化身尿尿小童「灌溉」魚池，相當逗趣，顧客和路人看了驚嘆不已，甚至有人因此慕名而來。

黃清龍認為，水管人偶只是拼裝而成，並不困難，他只是幸運發現水管的有趣之處；但見水管或其他廢棄材料，有了嶄新姿態，他也會忍不住一直看、一直看，覺得這一切「嘿！蠻美好的」。

頭城鎮喜洋洋自助餐老闆黃清龍，把水管製成人偶，玩起飛行傘。（記者蔡昀容攝）

頭城鎮喜洋洋自助餐老闆黃清龍，把水管製成人偶，指引景點方向，祝賀路人「錢多到兔」。（記者蔡昀容攝）

頭城鎮喜洋洋自助餐老闆黃清龍，喜歡游泳、健身、做手工藝。（記者蔡昀容攝）

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