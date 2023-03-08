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    宜蘭盤點60個易肇事路口 拚年底前完成改善

    宜蘭縣政府盤點出60個易肇事路口，圖為其一，宜蘭市舊城南路與中山路二段路口。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣政府盤點出60個易肇事路口，圖為其一，宜蘭市舊城南路與中山路二段路口。（記者蔡昀容攝）

    2023/03/08 23:51

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕道路安全議題受國人關注，宜蘭縣政府根據近年事故資料，盤點出60個易肇事路口，經過構圖分析後，陸續進行改善，目前已完成8成，預計今年底全數完成。

    縣府定期召開道安會報，邀請公路總局、12鄉鎮市公所等路權單位出席，檢討並解決道路安全問題；前年（2021年）發起專案，盤點2019至2021年期間，每年前20大車禍肇事路口，共計60個，進行問題分析和改善。

    根據統計，60個路口中，3年累計事故次數前3名，都落在宜蘭市，舊城南路與中山路二段（20件）、中山路一段與環市東路一段（16件）、中山路五段與宜興路三段（13件）路口。

    縣府交通處表示，專業顧問公司針對60個路口，進行碰撞構圖分析，了解事故發生原因，相關單位再進一步擬定策略改善，並請路權單位執行，包含修改車道配置、新增行人庇護道等，目前完成48個路口，剩餘12個將陸續改善，預計年底前完成。

    另，交通部2021年要求各縣市降低肇事事故，縣府交通處去年11月完成盤點，2019至2021年期間，曾發生死亡車禍的路口，無設置號誌且支道未設置「停」或「讓」標誌、標線，共355個，預計明年5月31日前，由各路權單位，在支道設置「停」或「讓」標誌、標線。

    宜蘭縣鄉間小路多，但並非每個路口都適合設置交通號誌，交通處分析，田野間的路口，即便視線通透，仍可能發生衝擊劇烈的對撞車禍，原因在於用路人可能因熟悉路況，未注意車速，掉以輕心卻釀成悲劇，因此希望透過標誌或標線，提醒用路人經過路口時放慢速度，注意周邊車況。

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